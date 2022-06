Além da Ilusão: resumo da novela de 20 a 25 de junho

Nos próximos capítulos de Além da Ilusão, Leônidas revela a Fátima que Heloísa é a mãe biológica de Olívia

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 09h51

Capítulo 115 - Segunda-feira, 20 de junho

Isadora não acredita nas acusações de Rafael contra Joaquim. Eugênio fica desnorteado ao ver Dirce. Fátima e Benê contam a história da adoção de Olívia. Francisco sugere que Leopoldo se interne em uma clínica. Cipriano desabafa com Giovanna sobre Emília, que comemora sua fortuna. Joaquim exige que Eugênio demita Rafael. Violeta pede que Rafael esqueça as acusações contra Joaquim. Dirce afirma a Eugênio que Úrsula é uma vigarista. Tenório repreende Benê por não contar toda a verdade para Olívia. Davi avista Joaquim com uma mulher.

Capítulo 116 - Terça-feira, 21 de junho

Davi se irrita com Iolanda. Heloísa sente um mal-estar. Davi conta para Isadora que Joaquim está financiando um espetáculo de Iolanda. Isadora pede para fazer o figurino da peça de Iolanda. Lucinha/Lúcio chega para jogar futebol com o time da fábrica. Leônidas afirma a Matias que provará que Olívia é a filha de Heloísa. Eugênio descobre que Dirce falou a verdade sobre a suposta traição inventada por Úrsula. Leopoldo confronta Francisco. Emília confessa a Cipriano que voltou a apostar no cassino. Davi se aproxima de Sueli, a mulher que saiu com Joaquim. Francisco arma contra Leopoldo, e Mariana ouve. Sueli pede uma alta quantia para aceitar o plano de Davi.

Capítulo 117 - Quarta-feira, 22 de junho

Davi decide dar a joia que comprou para Iolanda como pagamento a Sueli. Eugênio anuncia que fará uma viagem e Úrsula fica com medo. Mariana revela a Leopoldo, Arminda e Isadora os planos de Francisco contra o filho. Joaquim se recusa a participar da ideia de Isadora para salvar Leopoldo e Plínio, e Davi se oferece para ajudar a amada. Sueli garante a Rafael que contará para Isadora de seu relacionamento com Joaquim. Giovanna gosta quando Cipriano afirma que não ama mais Emília. Lorenzo declara seu amor por Letícia. Sueli alerta Joaquim para os planos de Rafael contra ele.

Capítulo 118 - Quinta-feira, 23 de junho

Leopoldo despista Francisco e consegue fugir com a ajuda de amigos. Letícia confessa a Lorenzo que está confusa com seus sentimentos e pede um tempo. Danilo Dantas revela a Eugênio que nunca teve um caso com Dirce e que ele caiu em um golpe de Úrsula. Bento consegue mover suas pernas e acredita que conseguirá voltar para o Brasil. Cipriano arma um escândalo no cassino e retira Emília do local. Matias questiona a ausência de Violeta, que viajou com Eugênio. Heloísa sente enjoos. Olívia revela a Leônidas que foi adotada. Sueli e Joaquim armam contra Rafael na presença de Isadora.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 24 de junho

Davi acusa Joaquim de ter um caso com Sueli e Isadora fica confusa. Eugênio expulsa Úrsula de casa. Matias tenta destruir o sapatinho da filha de Heloísa e Leônidas a ajuda. Matias ameaça Leônidas. Úrsula sugere que Joaquim tenha uma amante única. Margô aconselha Úrsula. Bento consegue ficar de pé e Silvana se emociona. Letícia aceita namorar Lorenzo. Iolanda não se abala com a vingança armada por Isadora. Úrsula afirma a Eugênio que está grávida. Leônidas revela a Fátima que Heloísa é a mãe biológica de Olívia. Joaquim beija Iolanda.

Capítulo 120 - Sábado, 25 de junho

Joaquim propõe que ele e Iolanda sejam amantes e aliados. Leônidas afirma que, caso Fátima não revele a verdade sobre Olívia para Heloísa, ele mesmo o fará. Davi ajuda Isadora, que é questionada pela imprensa sobre o fiasco do figurino do espetáculo. Benê confessa a Fátima que mentiu para a esposa sobre a origem de Olívia. Heloísa acredita que está grávida. Joaquim presenteia Iolanda e seduz a atriz. Constantino informa a Arminda que Julinha administrará a rádio. Heloísa confirma sua gravidez em consulta com Dr. Ambrósio. Abel machuca Lucinha/Lúcio durante os treinos de futebol. O verdadeiro Rafael Antunes começa a despertar do coma.