Além da Ilusão: resumo da novela de 08 a 13 de agosto

Capítulo 157 - Segunda-feira, 8 de agosto

Violeta repreende todos que esconderam a verdadeira identidade de Davi. Matias humilha Isadora, que garante a Violeta que Davi não assassinou Elisa. Manuela esconde Davi. Violeta confronta Matias pela morte de Elisa. Silvana e Bento pensam em escrever sobre a história de Davi. Tenório consegue autorização do Vaticano para se casar com Olívia. Iolanda volta a chantagear Joaquim. Augusta aconselha Emília a se redimir. Arminda explica para Santa sobre a confusão causada pelo bolo de Manuela. Iolanda procura Isadora e Joaquim a observa.

Capítulo 158 - Terça-feira, 9 de agosto

Úrsula garante a Joaquim que cuidará de Iolanda. Heloísa revela a Violeta tudo o que sabe sobre as falcatruas de Joaquim. Margô vê Isadora e percebe que Iolanda caiu em uma armadilha. Úrsula atropela Iolanda. Silvana beija Bento e Letícia flagra os dois. Bento se entristece por perder o amor de Letícia e a amizade de Lorenzo. Iolanda desperta no hospital e afirma a Margô que tem outras cópias contra Joaquim. Santa e Geraldo declaram a paixão que sentem um pelo outro. Emília pede perdão a Cipriano. Violeta revela a Eugênio que Joaquim roubou a fábrica e Isadora apresenta as provas.

Capítulo 159 - Quarta-feira, 10 de agosto

Violeta decide prestar queixa contra Joaquim, mas Eugênio pede um tempo. Bento beija Silvana e afirma que tentará esquecer Letícia. Eugênio confronta Úrsula e Joaquim. Úrsula revela a Eugênio que Joaquim é seu irmão. Constantino e Julinha se espantam com o amor de Santa e Geraldo. Eugênio decide fazer um acordo com Úrsula e Joaquim. Joaquim afirma que aceita o desquite de Isadora. Violeta questiona Iara sobre os golpes de Joaquim na frente de Eugênio. Margô ameaça Úrsula. Davi tem uma ideia para fazer Matias confessar seu crime.

Capítulo 160 - Quinta-feira, 11 de agosto

Davi propõe que Isadora finja ser Elisa diante de Matias. Úrsula propõe ficar com o bebê de Mercedes. Eugênio confronta Joaquim e Úrsula sobre novas falcatruas na tecelagem. Constantino e Mariana armam para Santa. Violeta discute com Úrsula. Mariana encontra um bilhete da loteria. Lavínia oferece ajuda para Julinha conseguir separar Santa de Geraldo. Lorenzo conclui que Letícia ainda ama Bento. Davi e Isadora colocam seu plano em ação e juntam Matias, Violeta e Salvador.

Capítulo 161- Sexta-feira, 12 de agosto

Isadora finge ser Elisa e Matias confessa sua culpa no crime contra a filha. Davi comemora sua possível libertação. Violeta pede que Salvador dê um tempo para sua família. Leônidas repreende Heloísa pela armação envolvendo Matias. Joaquim vê quando Davi foge de Salvador. Violeta pede perdão a Augusta. Joaquim e Davi brigam. Lavínia e Julinha conseguem pegar o diário de Santa. Mariana descobre que ganhou a loteria. Violeta e Heloísa voltam a se entender. Matias confessa seu crime na delegacia. Salvador revela que Joaquim capturou Davi. Matias pede para falar com Davi.

Capítulo 162 - Sábado, 13 de agosto

Matias pede perdão a Davi, que desconfia das intenções do ex-juiz. Isadora visita Davi na prisão. Lavínia, Julinha e Constantino conseguem enganar Santa, que termina o relacionamento com Geraldo. Com raiva, Heloísa revela a Matias que ele foi vítima de uma armação para confessar seu crime. Matias tem um novo surto e Violeta afirma a Heloísa que não conseguirá internar o marido. Lorenzo agradece a Bento pelo artigo em defesa de Onofre. Santa descobre que foi enganada por Julinha e Constantino. Iolanda se prepara para deixar Campos, quando vê o verdadeiro Rafael Antunes. Artur diz a Davi que tem notícias sobre seu pedido de revisão criminal.