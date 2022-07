Além da Ilusão: Público se emociona quando Heloisa descobre que é mãe de Olivia

Cena de Heloisa (Paloma Duarte) e Fátima (Patricia Pinho) em 'Além da Ilusão' agita a internet com a emoção e as atrizes são elogiadas: 'Gigantes!'

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 18h40

No capítulo desta sexta-feira, 1, da novela Além da Ilusão, da Globo, o público ficou emocionado com o momento em que Heloisa (Paloma Duarte) descobriu que é a mãe de Olivia (Debora Ozório). A revelação aconteceu em uma conversa emocionante de Heloisa com Fátima (Patricia Pinho). A sequência rendeu vários comentários nas redes sociais e o público ficou emocionado.

“Paloma Duarte e Patricia Pinho, simplesmente gigantes!”, disse uma internauta. “A Paloma Duarte não peca em nada, a intensidade que ela coloca em cada pedacinho da cena. Eu estou muito emocionada”, afirmou outra. “Estou emocionada! A Heloisa num misto de alegria e tristeza”, declarou mais um.

Na cena, Fátima foi procurar Heloisa para revelar que ela é a mãe de Olivia. Chorando muito, Fátima mostrou o sapatinho que guardou de quando recebeu a bebê em seus braços e mostrou para Heloisa, que o reconheceu na hora e ligou os pontos. Quando Fátima disse que Olivia é a filha perdida da amiga, ela caiu no choro e também teve uma crise de riso. Sem acreditar no que estava ouvindo, Heloisa mandou Fátima contar toda a história.

“Eu nunca pensei que o meu marido tivesse mentido para mim. Quando o Benê chegou com a neném, eu me apaixonei e não fiz mais perguntas”, disse ela, e completou: “A verdade é que eu só soube há alguns dias, quando o Leônidas descobriu tudo. Quando o Leônidas fez aquela campanha de doação de sangue lá na vila, ele descobriu que o sangue da Olivia não combinava com o nosso, eu fiquei doida, eu não queria que ela soubesse que é adotada, mas ela nunca foi boba. Ela descobriu e ficou curiosa, quis saber sobre a família de sangue. Pegou o sapatinho e andou por todos os vilarejos, e o bene continuou mentindo. Até que o Leônidas viu a Olivia com o sapatinho”, declarou.

Heloisa ouviu tudo entre risadas e choro, e olhando toda feliz para os sapatinhos. Então, Fátima pediu para Heloisa não contar nada para Olivia antes que as duas possam conversar. Assim, ela saiu do quarto e deixou Heloisa sozinha. Logo depois, Violeta entrou no quarto e Heloisa mostrou os sapatinhos. As duas choraram abraçadas e emocionadas.

Veja as reações dos internautas sobre a cena em Além da Ilusão:

PALOMA DUARTE E PATRICIA PINHO SIMPLESMENTE GIGANTES! #AlemDaIlusao — chia sampaio cavalcante🤍| a new era (@claraxgm) July 1, 2022

A paloma duarte não peca em nada, a intensidade que ela coloca em cada pedacinho da cena, eu tô muito emocionada véi #AlemDaIlusaopic.twitter.com/DL9XAxsVfg — Cah Romantini Guimarães 🎡🦩 (@mariegomesz) July 1, 2022

O nome dela é Paloma Duarte respeitar à atriz de milhões #AlemDaIlusaopic.twitter.com/dzgYDQ3RpE — Ká 💐💚 (@Erikaa_UN) July 1, 2022

To emocionadaaaaa!!!! A Heloísa num misto de alegria e tristeza. Padu, nós te amamos #AlémDaIlusão — É A²mor!⛵️ Pacey & Joey FOREVER (@Chaconerrilla) July 1, 2022