Além da Ilusão: Olívia recebe notícia devastadora após cirurgia

Olívia é vítima de uma tragédia e tem o seu destino mudado na novela Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 19h27

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Olívia (Debora Ozório) vai receber uma notícia muito triste. Ela será informada de que não pode engravidar após ter que passar por uma cirurgia de emergência. Isso porque a jovem será atingida por um tiro durante uma confusão. Saiba mais!

Olívia é operada às pressas em Além da Ilusão

Nas cenas, segundo o site Notícias da TV, Olívia será atingida por um tiro durante uma manifestação contra o governo. Pouco antes, o noivo dela, o ex-padre Tenório (Jayme Matarazzo), será preso por causa das manifestações e receberá a notícia de que Olívia está em estado grave.

Olívia passará por uma longa cirurgia por causa do tiro, que terá atingido a região da pélvis. O tiro causou uma lesão no útero e os médicos tiveram que fazer uma histerectomia, que é a remoção do útero. Ao acordar, a jovem é informada de que nunca poderá engravidar e cai no choro.

Vale lembrar que a novela Além da Ilusão ficará no ar até meados de agosto, quando será substituída por Mar do Sertão.