Além da Ilusão: Leticia troca de marido na reta final da novela

Leticia descobre mentira de Lorenzo na novela Além da Ilusão e o troca por outro na reta final

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 17h39

Nos últimos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Leticia (Larissa Nunes) vai colocar um ponto final em seu casamento com Lorenzo (Guilherme Prates). Isso porque ela descobrirá que ele mentiu.

Saiba como será a reconciliação de Leticia e Bento

Nas cenas, Leticia descobre que Lorenzo não foi convocada para a guerra. “Mentiu que foi convocado para a guerra e deixou Bento se alistar para separá-lo de mim? Que tipo de monstro você é?”, questiona ela, irritada com o marido.

Então, ela corre para os braços de Bento, que sempre foi o seu grande amor. Lá, ela conta sobre o plano de Lorenzo de ir para a guerra. “Se alistou para fugir do amor que sentia por mim e, quanto você disse que ia pra protegê-lo, manteve a mentira só para nos afastar”, declarou.

Assim, Bento confronta Lorenzo, que resolve desistir do casamento com Leticia. Lorenzo anuncia que vai pedir a separação para deixar o caminho livre para os dois apaixonados. Com isso, Leticia corre atrás de Bento e os dois se beijam.

A noiva de Bento, Silviana (Thayla Luz), vê a cena do beijo e resolve acabar com o compromisso. Ela diz que ele deve ficar feliz com Leticia. Assim, Leticia e Bento ficam juntos no final da novela.