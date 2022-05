Além da Ilusão: Leônidas descobre o segredo de Heloisa

Leônidas fica sabendo de informação do passado de Heloisa e a pressiona na novela Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 11h25

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Leônidas (Eriberto Leão) vai descobrir a verdade sobre o pai da filha de Heloisa (Paloma Duarte). Ele vai pressioná-la para saber a história verdadeira, mas ela vai desviar do assunto.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Leônidas estará conversando com Matias (Antonio Calloni) quando o ex-juiz fala do passado. Ele diz que é o pai da filha de Heloisa e choca o amigo. Leônidas fica de queixo caído com a revelação e decide procurar Heloisa.

Em uma conversa, ela despista o homem. Aflita com o assunto, Heloisa diz para Leônidas que Matias devia estar delirando e mente ao dizer que nunca teve nada com o cunhado. Inclusive, ela pede para que ele não conte nada para Violeta (Malu Galli). Com isso, Leônidas fica desconfiado e decide investigar o passado de Heloisa.

História da filha de Heloisa em Além da Ilusão

Vale lembrar que Matias realmente é o pai da filha de Heloisa. Ele seduziu a cunhada no passado e ela engravidou. Porém, Heloisa escondeu de todos a paternidade da criança, o que fez com que seu pai tirasse a menina dos seus braços. A bebê foi dada para ser criada por um funcionário da fazenda.

Hoje em dia, a filha de Heloisa é Olivia (Debora Ozório). A revelação foi feita para o público há poucos capítulos, quando foi exibida a cena de Afonso (Lima Duarte) entregando a criança para Benê (Claudio Jaborandy).