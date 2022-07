Além da Ilusão: Isadora se casa com Joaquim e comete gafe

Isadora diz o 'sim' em casamento com Joaquim e comete gafe na noite de núpcias na novela Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 14h41

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Isadora (Larissa Manoela) vai selar o seu destino ao aceitar se casar com Joaquim (Danilo Mesquita). Os dois vão dizer o 'sim' em uma cerimônia na igreja com a presença de amigos e familiares. Porém, a mocinha não vai tirar o ex-namorado, Davi/Rafael (Rafael Vitti), da cabeça e vai cometer uma gafe na noite de núpcias.

Nas cenas, Joaquim consegue encontrar os documentos que provam a existência de uma falsa empresa com a ajuda de Iolanda (Duda Brack) e deixa Davi/Rafael com as mãos abanando. Além disso, ele deixa Isadora apavorada com armações contra a reputação dela. Assim, a jovem decide que precisa se casar com Joaquim.

Sem provas contra Joaquim, Davi/Rafael tenta impedir o casamento do seu grande amor com o vilão, mas não consegue. Isadora e Joaquim se casam, mas ele fica furioso na lua-de-mel. Isso porque a mocinha vai confundir o nome do marido com o nome de Davi/Rafael. Ele fica revoltado com o erro dela e ela diz que precisa de um tempo antes que os dois possam dormir juntos.

Enquanto isso, Davi/Rafael decide que quer provar a sua inocência no caso da morte de Elisa (Larissa Manoela) e pede demissão da Tecelagem para viajar. Na estação de trem, Davi/Rafael encontra Isadora e decide revelar quem é na verdade. Ele faz um truque de mágica que conquistou a menina quando ela era criança no passado.

Fotos do casamento de Isadora e Joaquim na novela Além da Ilusão: