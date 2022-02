Novela das seis, 'Além da Ilusão' agrada a crítica e luta para atrair atenção do público de casa

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 14h35

Apesar de ter recebido elogios pela crítica especializada que aprovou o ritmo, o tom de fábula, o elenco e a reconstituição de época, a novela Além da Ilusão ainda não cresceu no ibope.

De acordo com dados divulgados pelo site Notícias da TV, a atual trama das 18 horas da Globo amargou baixos índices de audiência em sua primeira semana no ar.

Na estreia da obra na última segunda-feira (7), o folhetim de época marcou 18,1 pontos; na terça-feira, (8), 16,6; na quarta (9), 16,0 cravados e na quinta-feira (10), apenas 15,5 de média.

Amor e magia

Apostando no amor, no encantamento e na comédia, a novela Além da Ilusão, escrita por Alessandra Poggi, narra as aventuras e desventuras do casal Elisa/Isadora (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti), que luta contra tudo e todos para eles viverem um grande romance na década de 30.