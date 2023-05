A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 22 a 26 de maio

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Julieta questiona se Mariana já amou outro homem além de Daniel

Capítulo 11, segunda-feira, 22 de maio

Rosalina chama Romeu para um jantar em comemoração ao aniversário dela. Glaucia apresenta sua ideia de empresa de moda para Leandro e Bernardo. Na Holding, Fausto invade a reunião e diz que deseja mostrar seu projeto cultural para a família Monteiro. Nath e Ian vão até a estufa de Clara, observam a senhora com um caldeirão e acham que ela é uma bruxa. Em um bate-papo com Vera e Pórcia, Bassânio comenta com a dona da Monter Mercado que Pórcia nem o cumprimentou quando foi atendido pela jovem. Vera explica para Bassânio que Pórcia é surda. Julieta observa Bernardo e Vera a caminho de casa e segue o casal para descobrir o endereço da residência de Romeu. Alex e Karen esbarram com Julieta no Lado Torre e pedem para ela voltar para o Lado Vila. Daniel senta com Julieta e conta a versão dele sobre o passado com a família Monteiro: Daniel revela que também fez um trabalho para os rivais e acabou causando um incidente. Téo e Lívia comemoram os dois meses de namoro no restaurante que Daniel trabalha. Romeu, Rosalina, Alex, Nando e Karen aparecem no mesmo restaurante para celebrar o aniversário de Rosalina. Alex debocha que Lívia e Téo comem hambúrguer em um local chique. Rosalina pergunta se Romeu quer dividir um filé mignon com ela. Os amigos de Romeu cantam parabéns para Rosalina e Lívia grava o momento para enviar para Julieta. Na hora do “com quem será que Rosalina vai casar”, os amigos mencionam o nome de Romeu. Julieta recebe o vídeo de Lívia. Alex derruba um copo de suco em cima de Téo.

Capítulo 12, terça-feira, 23 de maio

Téo fica bravo com Alex por derrubar o suco nele; Alex diz que foi sem querer. Romeu manda Alex pedir desculpa para Téo e o amigo nega. Daniel chega para acalmar a situação no restaurante. Após assistir o vídeo, Julieta acha que Romeu tem algum romance com Rosalina. Mariana nota que Julieta está avoada e tenta conversar com a filha falando que já perdeu muito tempo com ela e agora quer estar mais presente. Ian, Nath e Ellen pensam em um plano para tentar combater a gangue Pedalzera. Ian conta para Ellen e Nath que ele tem um amigo imaginário chamado Leon e elas se interessam pela história. Julieta começa a se abrir com a mãe. Mari pergunta se Julieta gosta de algum menino. Julieta questiona se Mariana já amou outro homem além de Daniel. Amanda aconselha Julieta se esforçar para se aproximar da mãe. Alex comenta com Romeu que é nítido como ele está caidinho por Julieta. Leandro declara para Glaucia que todos os projetos apresentados foram péssimos. Glaucia diz ao pai que só queria uma chance para investir nela. Nath, Elen e Ian confrontam a gangue Pedalzera e afirmam que não vão sair da pracinha deles.

Capítulo 13, quarta-feira, 24 de maio

Na pracinha, Alex e Téo defendem Ian, Nath e Ellen da gangue Pedalzera. Vitor furta dinheiro do caixa do Armazém. Fausto apresenta o projeto de cultura para Hélio, mas Hélio declara que não tem investimento para isso. Hélio sugere para Fausto escrever uma obra sobre o bairro Castanheiras. Enzo faz uma entrevista de emprego para uma empresa de contabilidade. Mais tarde, na praça central, os amigos do Lado Vila se trombam com o Lado Torre e brigam feio. Mari e Amanda escutam a gritaria e separam as crianças. Mari olha diretamente para Romeu e lembra do passado. Amanda sugere que eles disputem o banco da praça por uma semana com uma competição esportiva no CEC. Os dois lados de Castanheiras acrescentam que o time perdedor deve postar foto nas redes sociais citando coisas positivas do time vencedor. Hélio aconselha às crianças que joguem “Base 4” para disputar o banco. Na Monter Mercado, Bassânio pede desculpa para Pórcia; ela escreve em um caderno para se comunicar com ele, porém, Bassânio não sabe ler. Pórcia menciona que sabe ler lábios. Mari diz para Vitor que sumiu metade do dinheiro no caixa do Armazém, mas Vitor expressa que não foi ele que pegou. Clara nota que Vitor está com relógio novo e Mari afirma que ele comprou o objeto com o dinheiro que roubou do Armazém. Mari expõe que se Vitor tomar alguma atitude indesejada novamente, ele vai sair da empresa; Vitor continua negando e lembra que também é sócio do Armazém. Dimitri, Chilique e Muke vão até o CEC para jogar vaselina na quadra e armar contra Téo e Alex. Trapaça e Fê Dengosa sujam a pracinha de Nath, Ellen e Ian.

Capítulo 14, quinta-feira, 25 de maio

A gangue Pedalzera elogia o plano de sucesso do Rodinha (Dimitri) e dão um novo apelido para o novato: “Crânio”. Nath, Ian e Ellen visitam a estufa de Clara; as crianças encontram com Lorenzo, o papagaio de estimação de Clara. Despropositadamente, Julieta e Romeu se esbarram no jardim da fonte. Romeu pede desculpa por não conseguir se encontrar com Julieta outro dia; eles resolvem o impasse e se desbloqueiam nas redes sociais. Leandro declara à família que deseja fazer um condomínio da Monter Holding do Lado Vila. Romeu conta para Julieta que ele e Rosalina só têm amizade; Julieta diz o mesmo sobre a relação com Patrick. Romeu sugere que eles mantenham a amizade em segredo e que finjam provocações na frente dos amigos. Ian, Nath e Ellen acham que Clara é uma bruxa fazendo poção enquanto, na verdade, ela faz perfume. Nath reconhece a dona Clara. Glaucia se voluntaria para administrar o novo condomínio, mas Leandro alega que pode pensar no caso se a filha se sair bem como gerente na Monter Mercado. Hélio vê reportagem sobre o futuro empreendimento dos Monteiro no Lado Vila e fica assustado. Daniel continua conversando com Julieta sobre o passado e relembra quando Mari saiu da prisão; Daniel fala que no momento notou que Mari não era a mesma pessoa e que, talvez, nunca voltaria a ser. Julieta pergunta para Daniel o motivo dele e da mãe se separaram e questiona se eles vão voltar um dia. Romeu pergunta para Vera se o lance do sequestro praticado por Mariana não foi um mal-entendido; ela nega. Na Monter Mercado, Vitor encontra com Pórcia. Leandro convida Telma para seu escritório e faz proposta de comprar a casa dela.

Capítulo 15, sexta-feira, 26 de maio

Ellen fala para Nath que o peixe dela morreu; Nath sugere roubar uma poção de Clara para reviver o animal. O Lado Vila e Lado Torre treinam para a competição em disputa pela praça. Hélio diz para Telma que Leandro está oferecendo propostas para comprar as casas dos moradores do Lado Vila, Telma fala que também recebeu, mas recusou. Fausto vai até o Armazém Vila das Flores e reclama do preço dos produtos para Mari. Em seguida, Fausto vai até a Monter Mercado e Glaucia, com muita paciência, tenta atendê-lo bem. Na lanchonete do CEC, Romeu e Julieta começam a se provocar na brincadeira. Na estufa, Ian, Nath e Ellen jogam a poção, que ressuscita mortos, no aquário do peixe. Clara flagra as crianças dentro da estufa e alega que a poção, na verdade, é um óleo essencial e não ressuscita ninguém. Clara pontua para as crianças que não é bruxa. Alguns produtos apodrecem no estoque do Armazém e Amanda e Mari brigam com Vitor. Por falta de comprometimento de Vitor, Amanda e Mari falam que Vitor está afastado do Armazém. A gangue Pedalzera entra na Monter Mercado para bagunçar, Dimitri fica apreensivo, porque o comércio é da família dele. Chega o grande dia da competição entre Torre e Vila e o jogo fica acirrado. Glaucia fica preocupada com o ataque do grupo Pedalzera. O jogo se encerra e Hélio anuncia o time vencedor. Glaucia e Pórcia saem correndo atrás da trupe Pedalzera, Dimitri se esconde da mãe.