A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 14 a 18 de agosto

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Leandro explica a história da joia para Romeu

Capítulo 71, segunda-feira, 14 de agosto

Em conversa com Telma, Claudio mostra foto antiga com Trufa e alega que o nome verdadeiro da cachorra é Bonnie; Telma acreditava que ela não tinha dono. Telma pede para ela ficar com a cachorra, já que as filhas, principalmente a Ellen, são apegadas ao animal. Vitor conta a Pórcia que a inauguração do restaurante foi bem simples, ele aproveita para falar que não se identifica com a própria família e que se sente bem ao lado dos Monteiro. Na hora de escolher jogadores para uma partida do CEC, Téo prefere convidar Karen para integrar o time ao invés de Lívia. Lívia comemora a vitória abraçando Alex e Téo fica com ciúmes. No primeiro dia de funcionamento do restaurante, a equipe do Armazém fica preocupada pela ausência de clientes. Leandro fica bravo que Bernardo tenha aceitado os registros de Castanheiras dos Campos; Bernardo diz que não aguenta mais essa briga e mostra a foto de Leandro e Hélio na infância.

Bernardo quer saber de Leandro o que de tão grave acabou com a amizade entre o pai e Hélio. Amanda pergunta para Mariana como foi trabalhar com Daniel; ela diz que se deu bem porque já conhece o Daniel, porém, ela achou estranho a aproximação dele com Bernardo no evento de inauguração. Alex provoca Téo e diz que nem a Lívia aguenta ele; Hélio afirma que Téo e Alex passaram do limite e que vai chamar os pais para uma reunião. Claudio aparece para resgatar Trufa no apartamento de Telma, mas Trufa não fica animada com o suposto tutor. Ellen chega em casa e fica desolada que a Trufa vai embora. Enzo e Mauro, ao lado dos filhos, se encontram no escritório do Hélio; como solução para o fim das brigas, Alex e Téo só vão jogar no mesmo time para promover união. O restaurante do Armazém começa a lotar com clientela. Já no Lado Torre, Vera demonstra estar preocupada com poucos consumidores e pede ideias ao Vitor. Julieta fica frente a frente com Romeu.

Capítulo 72, terça-feira, 15 de agosto

Romeu diz para Julieta que a amizade entre eles nunca ia dar certo pela família. Julieta afirma que a mãe dela sofreu muito, Romeu aponta que a família dele toda sofreu, mas que Mariana já pagou pelo erro. Julieta defende a mãe e declara que ela não errou, mas Romeu fala que existem evidências. Mariana faz matrícula na academia do Mauro, o que deixa o judoca bem animado com a notícia. Em conversa com Amanda, Enzo explica sobre a reunião com Hélio e Téo. Enzo pensa que Téo tem vergonha dele; Amanda acalma o marido e responde que Téo considera ele como pai. Telma encontra com Mariana na academia de Mauro, incomodada e no impulso, Telma também se matricula para disputar Mauro com Mariana. Karen observa Julieta e começa a imitar os trejeitos dela.

Alex aparece na casa de Lívia e joga videogame com a garota. Rosalina pede desculpa para Nando e diz que tem vergonha de gostar de anime, mas que deseja continuar assistindo com ele no sigilo. Ian é pego pela gangue Pedalzera; Dimitri, Ellen e Nath vão até o esconderijo para resgatar o amigo. No Armazém, Daniel e Mariana se juntam para elevar o cardápio, eles tem troca de olhares até serem interrompidos por Mauro. Daniel diz que Mauro está atrapalhando e manda o judoca procurar outro funcionário; Mauro diz que prefere ajuda de Mariana. Leandro cobra Glaucia e Fred pela exposição no karaokê e exige que eles não frequentem mais o local. Vitor leva Pórcia para almoçar no restaurante do Armazém e Bassânio atende desanimado os dois; Vitor manda ele anotar os pedidos e o humilha por Bassânio não saber escrever. Dimitri, Ellen e Nath tentam fugir com Ian do esconderijo, mas Pedalzera surpreende o grupo.

Capítulo 73, quarta-feira, 16 de agosto

Julieta flagra Karen seguindo-a e confronta a rival. Trapaça chama Crânio de traidor e prende ele e os amigos no esconderijo. Crânio distrai Muke, foge com os colegas e leva um troféu da gangue, o ‘Pedal da Honra’. Karen chega em casa e se depara com Lívia e Alex juntos, ambos alegam que a brincadeira foi divertida. Fred fica com ciúme por Leandro dar mais espaço para Enzo na empresa. Karen reproduz o mesmo visual de cabelo que Julieta.

No CEC, Fausto diz para Hélio que Bernardo está preparando o material para o museu no Instituto Casa de Castanheiras, mas acredita que Bernardo vai apresentar a história do bairro, puxando sardinha para as construções de Leandro. Dimitri esconde o troféu do Pedalzera na estufa de Clara. Romeu repara no novo visual de Karen e ela fica feliz. Telma vai toda maquiada no treino de luta, mas Mariana chega na academia e Telma fica desanimada com a presença dela. Na roda das crianças do Lado Torre, Alex chama Lívia para se juntar a eles. Aos amigos, Alex diz que Lívia é diferente do rivais do Lado Vila, mas Karen expulsa a irmã do ambiente. Telma convida Mauro para sair, ele aceita, mas convoca Mariana também.

Capítulo 74, quinta-feira, 17 de agosto

Mariana aceita o convite de Mauro para sair com ele e Telma. Fausto pede para Pórcia entregar uma encomenda para Glaucia. A sós, Julieta convida Patrick para jantar em sua casa. Leandro explica para Romeu o motivo de escolher Vera para dar a joia que pertencia à Flávia, Leandro alega que Glaucia sempre teve muitas joias, que no início ficou com ciúme, mas superou. Ao chegar no apartamento de Glaucia, Pórcia nota Glaucia com a joia caríssima no pescoço. Glaucia corre atrás de Pórcia e pede para que ela não comente com ninguém o que viu. Enzo e Daniel decidem ir ao bar karaokê. Coincidentemente, Mauro, Mariana, Telma e Fred, Vera e Bernardo vão ao mesmo bar.

Alex declara a Lívia que ela é legal e a garota diz que tinha impressão errada sobre ele. Téo pergunta para Amanda sobre o pai verdadeiro; a mãe explica que ele foi embora e nunca o assumiu, e pede para esquecer o assunto. Funcionária do karaokê chama Vera e Mariana para o palco e elas fazem uma disputa musical. Patrick se declara para Julieta, mas ela afirma que só gosta da amizade dele. Romeu pesquisa mais sobre o passado de Mariana na internet. Téo tenta procurar na internet o nome do pai biológico. Após chegar em casa, Fred mente para Glaucia que estava no karaokê.

Capítulo 75, sexta-feira, 18 de agosto

Vera e Bernardo chegam em casa e contam para Romeu que a mãe disputou uma batalha musical com Mariana e que, apesar da disputa, elas não brigaram; Romeu fica surpreso. Daniel acompanha Mariana em casa e ambos relatam à Julieta tudo o que aconteceu na noite. Enzo vê no histórico do computador a pesquisa de Téo sobre a busca do pai biológico; Enzo quer saber sobre a verdade, mas Amanda diz que ela precisa estar preparada psicologicamente para contar ao filho.

Romeu comenta com Karen que a relação de Vera e Bernardo melhoraram; Karen alega que as coisas evoluíram só depois que Romeu se afastou de Julieta. Fausto explica para Dimitri, Ellen, Ian e Nath que os códigos que ele escreveu no passado é um alfabeto alienígena. Bernardo se junta com Clara, Hélio e Telma para esquematizar os preparativos para a Festa da Árvore. Julieta e Patrick reúnem Téo e Lívia e afirmam que o casal precisa se resolver. Lívia diz para Téo que acha melhor continuar na amizade. Karen assume para Romeu que gosta dele.