A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 11 a 15 de setembro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Julieta e Daniel fazem um almoço como um plano para afastar Mariana de Mauro

Capítulo 91, segunda-feira, 11 de setembro

Pórcia está prestes a ir ao cinema com Bassânio, mas Fausto faz drama e finge que passa mal, tudo para que a filha não saia de casa. Hélio elogia Enzo pelo talento com esporte e o convida para trabalhar no CEC. Pensando no futuro, Patrick fica preocupado com a possibilidade de Lívia entrar para o grupo do Lado Torre. Após Pórcia desistir do encontro, Bassânio chega triste em casa e Daniel o tranquiliza. Na frente de Romeu e Nando, Vera declara à Rosalina que ela deveria namorar Romeu. Ao primo Nando, Romeu pede desculpa pela atitude da mãe, mas Nando concorda que Romeu faz um belo par com Rosalina. Dimitri explica para Glaucia que não anda mais com o Pedalzera e a mãe deseja conhecer os novos amigos, mas complementa que se os novos amigos não tiverem status, ela não vai trata-los bem. Mariana aceita o encontro com Mauro.

Capítulo 92, terça-feira, 12 de setembro

Ao lado de Telma, Karen declara a Mauro que ele jamais tomará o lugar do pai; Telma fica sem graça com o comportamento da filha. Chega o dia da inauguração do Instituto Casa de Castanheiras, espaço cultural que expõe materiais e peças sobre a história do bairro. No CEC, Hélio anuncia aos alunos sobre a próxima temporada do campeonato de futebol. O Lado Vila vai em busca de mais integrantes e o Lado Torre tenta trazer Romeu e Nando de volta ao time. Pórcia se encontra com Bassânio e pede desculpas por cancelar o encontro, buscando redenção, Pórcia convida Bassânio ao cinema. Vitor mostra os novos projetos do Monter Mercado para Vera. Mariana e Mauro saem para dar uma volta no Boulevard Verona, mas Telma passa pelo local e avista os dois. Pedalzera arma pegadinha fedorenta contra o Dimitri, Ellen, Ian e Nath. Rosalina usa a confiança que tem de Vera para convencê-la em deixar Romeu voltar a treinar no CEC. Alex e Karen vão até a casa de Nando para persuadir Glaucia e Fred; eles alegam que Nando pode trazer o troféu do campeonato e honrar a família. Glaucia libera Nando a retornar ao CEC, mas pede ajuda às crianças para influenciar Leandro. Telma vai até o Armazém, revela a Daniel que Mariana se encontrou com Mauro e cutuca falando que provavelmente Mariana gosta do judoca. Hélio e Leandro visitam a inauguração do Instituto e outro conflito ocorre.

Capítulo 93, quarta-feira, 13 de setembro

Dimitri leva Ellen, Ian e Nath para conhecerem a casa dele. Glaucia entra no quarto de Dimitri e sente que as crianças estão com mau cheiro por conta da pegadinha do Pedalzera; Glaucia se incomoda com o fedor dos amiguinhos do filho. Vera comenta com Vitor que fez algumas modificações no projeto dele, mas que adorou a inovação que o rapaz vai trazer para o Monter Mercado. A fim de convencer Leandro com uma linguagem formal, Romeu, Nando, Alex, Karen e Rosalina se vestem de executivos e vão até a Monter Holding como estratégia. Na reunião com Leandro, as crianças do Lado Torre argumentam que eles podem vencer os Campos no campeonato de futebol e que o Monter Mercado pode patrocinar o time, eles prometem que Romeu e Nando vão ficar longe da família rival; Leandro aceita e todos comemoram. Clara explica para Julieta o atrito de Hélio e Leandro na exposição no Instituto. Enzo decide conversar com Leandro e revelar que recebeu uma proposta de emprego; Leandro questiona Enzo se o funcionário vai deixar a Monter.

Capítulo 94, quinta-feira, 14 de setembro

Em reunião com Leandro, Enzo admite que gosta de esporte e que recebeu uma oferta de Hélio para trabalhar no CEC. Leandro propõe cobrir o preço de Hélio, mas Enzo segue em dúvida. Rosalina declara a Nando que está gostando de Romeu novamente e pede para Nando ajudar com a aproximação. Mais tarde, Dimitri aconselha Nando e diz que ele é legal e um bom irmão. Na exposição do Instituto Casa de Castanheiras, Romeu se depara com Julieta; a garota comenta sobre a foto deles registrada quando eram bebês. Fausto fica furioso após descobrir que Pórcia foi ao cinema com Bassânio e afirma a filha que o rapaz não presta. Bassânio chega feliz em casa, mas percebe que Daniel está arrasado porque Mariana anda saindo com Mauro. Enzo comenta com Amanda que está confuso com o futuro profissional, mas ele tem uma ideia brilhante para resolver o impasse. Cansada, Telma desabafa com Karen e diz que precisa de um companheiro para ajudar ela em casa e que se sente muito sozinha. No Armazém, Fausto faz uma lista gigante de compras e pede para Bassânio buscar os produtos; após Bassânio coletar toda mercadoria, Fausto desiste das compras e admite que fez de propósito, já que não gosta dele.

Capítulo 95, sexta-feira, 15 de setembro

Enzo se encontra separadamente com Hélio e Leandro e oferece trabalhar meio período na Monter e meio período no CEC; o Campos e o Monteiro dão os respectivos vereditos. No CEC, Julieta sinaliza a Romeu que deixou um envelope na mesa da lanchonete com a foto solicitada. Glaucia e Fred aparecem na exposição do Instituto e gravam conteúdo no local, mas Bernardo não gosta do comportamento expansivo da irmã. Glaucia leva um tombo no Instituto e é flagrada pelo público. Daniel admite para Julieta que está triste por Mariana se aproximar de Mauro. Telma senta na mesa que Julieta deixou o envelope, Romeu pega o documento na mesa, porém, posteriormente, ele descobre que pegou uma papelada que pertencia a Telma. Daniel diz para Mariana que Julieta quer conversar com eles dois sobre a escola, Mariana resolve desmarcar o compromisso com Mauro. Julieta e Daniel fazem um almoço como um plano para afastar Mariana de Mauro. Leandro visualiza na internet a foto do tombo da Glaucia e briga com a filha. Téo e Patrick estão em busca de um bom jogador para completar o time, eles ficam impressionados com o talento de uma nova menina, Sofia [Yasmin Praddo]. Sem saber o nome e endereço, as crianças do Lado Vila procuram Sofia pelo bairro. Julieta resolve se reunir com os amigos e deixar os pais a sós. Mariana se diverte com Daniel, mas decide ir embora para se encontrar com Mauro. Romeu vai até a casa de Karen para buscar o envelope que ficou com Telma; Lívia o ajuda em sua missão.