Wanessa Camargo se pronuncia após álbum ter sido encontrado em caçamba

De quem era o álbum? Equipe de Wanessa Camargo revela se ela se desfez ou não do álbum de fotos do casamento com o ex-marido

A cantora Wanessa Camargo viu o seu nome tomar conta das redes sociais nesta semana após um álbum de fotos do seu casamento com Marcus Buaiz ter sido encontrado em uma caçamba de lixo em Goiânia, Goiás, há pouco tempo. Então, ela negou que tenha jogado o álbum fora e confirmou que continua com as cópias que fez do produto na época da união.

“Wanessa segue com os álbuns e fotos em casa e não se desfez de nenhuma memória”, informou a equipe dela, e ainda completaram sobre a possibilidade do álbum encontrado ser da empresa que fez as fotos do casamento.

“Após notícias veiculadas na mídia de que Wanessa Camargo teria se desfeito dos álbuns de fotos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, a assessoria informa que a cantora continua com posse de todo o material que recebeu na época do evento. Se alguma cópia oficial foi descartada, a empresa das imagens, Prime, com sede em Goiânia, pode ter se desfeito do material que continham, assim como foi revelado que se desfizeram de outros materiais de casamentos”.

Então, o dono da empresa que fez as fotos confirmou que uma cópia do álbum sumiu do acervo deles. "Sumiu da nossa empresa. Estava no arquivo morto. Como já tem 15 anos, o papel já não é o mesmo, a diagramação, várias coisas mudaram, até a capa. Esses álbuns antigos a gente mantém em um acervo. Se um dia a gente precisar, a gente tem lá no arquivo. Sumiu do nosso acervo", afirmou o fotógrafo Edgar Oliveira.

Wanessa Camargo nega rumores de crise

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre como anda o seu namoro com o ator Dado Dolabella após ser alvo de rumores. Nesta semana, o colunista Leo Dias chegou a afirmar que os dois teriam tido uma briga em casa e ela teria expulsado do rapaz de casa. Porém, ela afirmou que os dois estão bem.

Nos bastidores do programa Melhor da Noite, da Band, a artista contou que foi alvo de fofocas. “Estou bem, estou feliz. Eu e Dado estamos juntos, construindo a nossa história mesmo que outras pessoas não queiram. É um relacionamento e as pessoas fofocam sem saber nada”, disparou.

Pouco depois, Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram trocando carinhos na cama em uma aparição nas redes sociais. Nas imagens, ela surgiu deitada abraçadinha com o amado enquanto eles aproveitavam a noite juntos."Meu ninho", escreveu Wanessa Camargo ao compartilhar o vídeo curtindo os braços do companheiro.