Tathi Piancastelli revela sua ansiedade para o dia do seu casamento

A atriz e influencer Tathi Piancastelli faz ensaio de pré-casamento com o seu noivo e revela a importância deste passo em sua vida: 'Posso conquistar tudo o que eu desejo'

A atriz, empresária, escritora e influencer Tathi Piancastelli (38) está contando os dias para o seu casamento com Vinicius Ergang Streda (35), que é escritor e palestrante. Os dois vão oficializar a união no próximo sábado, 11, na Fazenda Marambaia, em Limeira, no interior de São Paulo.

Os dois se conheceram quando frequentavam o Instituto Cromossomo 21. Eles contaram suas histórias para a websérie Geração 21. Pouco tempo depois, eles se apaixonaram e já estão juntos há mais de dois anos. O pedido de namoro aconteceu durante uma live na época da pandemia de Covid-19. Tanto que eles decidiram que o casamento também será transmitido ao vivo pelo canal dela no YouTube no sábado.

"Eu nem acredito que faltam poucos dias para o meu casamento. Estou muito ansiosa. Toda vez que eu lembro de tudo o que vai acontecer sinto um frio na barriga (risos). Me imagino com o vestido e como será ter os meus amigos e família ali comigo, celebrando este dia tão especial", disse ela.

Inclusive, Tathi refletiu sobre a importância deste passo em sua vida, sendo que é uma pessoa com Síndrome de Down. "É diferente para mim, porque as pessoas têm muito preconceito com a síndrome de Down. Eu, conseguindo realizar o meu sonho, estou mostrando para todo mundo que eu posso conquistar tudo o que eu desejo, como qualquer outra pessoa. Quero também inspirar outras famílias a acreditarem nos seus filhos. Quero todos sentindo a emoção comigo e com a minha família, e, para isto, o meu casamento vai ser transmitido ao vivo. Estou bem feliz e empolgada com isso", contou.

Para celebrar o clima de festividade, os noivos fizeram um ensaio fotográfico de pré-wedding para marcar o momento especial.

Fotos: Nila Costa

Vale lembrar que Tathi Piancastelli foi a primeira pessoa com Síndrome deDown do mundo a escrever e a protagonizar uma pessoa de teatro profissional. Ela apresentou o espetáculo Menina dos Meus Olhos em Nova York e também no Festival Internacional de Teatro Hispânico de Miami, e a montagem ganhou o prêmio de Melhor Teatro/Espetáculo no Brazilian International Press Award 2016. Ela ainda apresenta o espetáculo 'Oi Eu Estou Aqui' e se prepara para lançar a exposição De Dentro Para Fora.

Além disso, ela também foi a inspiração para Mauricio de Sousa criar uma personagem com Síndrome de Down para a Turma da Mônica.