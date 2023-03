Tathi Piancastelli mostra fotos do seu casamento com Vinicius Ergang Streda

A atriz e influencer Tathi Piancastelli se casou com Vinicius Ergang Streda em uma fazenda no interior de São Paulo. Veja as fotos!

A atriz, empresária, escritora e influencer Tathi Piancastelli (38) está oficialmente casada! Ela celebrou seu casamento com o escritor e palestrante Vinicius Ergang Streda (35) no último sábado, 11, na Fazenda Marambaia, em Limeira, interior de São Paulo, com a presença de amigos e familiares.

A cerimônia contou com decoração feita em flores brancas e folhagens. A entrada dos padrinhos aconteceu ao som das músicas I'll Be There For You, do seriado Friends, e Let It Go, do filme Frozen. Por sua vez, a noiva entrou ao som de violino.

"Eu já vinha bem ansiosa por esse dia. O frio na barriga me acompanhou até o último minuto (risos). Ver que tudo o que sonhei, estava acontecendo de verdade, foi realmente a realização de um sonho. Não foi fácil, mas acreditamos, tive o apoio dos meus pais e familiares e claro, dos familiares do Vini e deu tudo certo! Espero ser um exemplo para muitas famílias e pessoas com síndrome de Down”, disse ela após o casamento.

Os dois se conheceram quando frequentavam o Instituto Cromossomo 21. Eles contaram suas histórias para a websérie Geração 21. Pouco tempo depois, eles se apaixonaram e já estão juntos há mais de dois anos. O pedido de namoro aconteceu durante uma live na época da pandemia de Covid-19. Tanto que eles decidiram que o casamento também será transmitido ao vivo pelo canal dela no YouTube no sábado.

Vale lembrar que Tathi Piancastelli foi a primeira pessoa com Síndrome deDown do mundo a escrever e a protagonizar uma pessoa de teatro profissional. Ela apresentou o espetáculo Menina dos Meus Olhos em Nova York e também no Festival Internacional de Teatro Hispânico de Miami, e a montagem ganhou o prêmio de Melhor Teatro/Espetáculo no Brazilian International Press Award 2016. Ela ainda apresenta o espetáculo 'Oi Eu Estou Aqui' e se prepara para lançar a exposição De Dentro Para Fora. Além disso, ela também foi a inspiração para Mauricio de Sousa criar uma personagem com Síndrome de Down para a Turma da Mônica.

Veja as fotos do casamento de Tathi Piancastelli e Vinicius Ergang Streda:

Fotos: Marcus Ribeiro