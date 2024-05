Sobrinho de Angélica, Arthur Marbá se casa com a atriz Lívia Linhares

Angélica e Luciano Huck são padrinhos no casamento de Arthur Marbá e Lívia Linhares durante cerimônia em Búzios

Sobrinho de Angélica, o empresário Arthur Marbá se casou com a atriz Lívia Linhares no último final de semana em uma cerimônia ao ar livre em Búzios, Rio de Janeiro. Ele é filho da empresária artística Márcia Marbá, irmã de Angélica.

Angélica e o marido, Luciano Huck, foram padrinhos na união do novo casal e ela mostrou uma foto deles juntos nas redes sociais.

Para o grande dia, a noiva escolheu um vestido branco bordado e sem alças. Enquanto isso, o noivo surgiu com um terno branco. Por sua vez, as madrinhas usaram vestidos azuis e os padrinhos surgiram com ternos em tom de bege.

Veja as fotos do casamento na galeria abaixo:

View this post on Instagram A post shared by Lucas Castelo Branco | Casamento (@lucascastelo_branco)

Festa de 50 anos de Angélica

A apresentadora Angélica revelou registros inéditos de sua festa de aniversário de 50 anos que aconteceu em sua mansão no Rio de Janeiro. A famosa postou fotos no espaço decorado e ao lado de seu bolo.

Impressionando os internautas com os detalhes luxuosos do evento, que teve um tema de flores inspirado nos anos 70, a esposa de Luciano Huck rouboua cena no espaço deslumbrante ao surgir com um look repleto de flores.

Na época em que o evento ocorreu, o apresentador postou um vídeo revelando um resumo de como foi a festa com vários famosos e shows de cantores renomados. Durante a reunião, os convidados foram proibidos de usarem os celulares para registrarem o evento.

Leia também:Paolla Oliveira e outras famosas usaram looks caríssimos no aniversário de Angélica; saiba valores