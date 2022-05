Sheron Menezzes celebra três semanas de casada lembrando cliques da cerimônia: ''Ainda não superei esse dia''

Sheron Menezzes aproveitou o marco de três semanas de casado para lembrar com carinho de sua cerimônia

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 14h19

Nesta quarta-feira, 11, Sheron Menezzes (38) decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de sua cerimônia de casamento que aconteceu há três semanas.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece vestida de noiva, ao lado do seu marido, Saulo Bernard, com os padrinhos e madrinhas e com o filho, Benjamin (3).

Na legenda, ela aproveitou para celebrar a terceira semana de união, falando com carinho do momento: "3 semanas já é bodas de alguma coisa ou preciso esperar um mês pra comemorar? Hahahahha… Vocês acreditam que eu ainda não superei esse dia? Que ainda me arrepio e emociono quando penso em tudo que aconteceu e quão lindo foi?"

"Perfeito! É assim que me refiro a esse momento. E perfeitas são as pessoas que me ajudaram a fazer desse dia algo incrível! Me sinto querida, me sinto amada e sou muito grata! Muitos me perguntaram detalhes da festa, então vou contar alguns…", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos do meu coração!", disse um. "Meta de vida que continuem sendo muito felizes!", escreveu outro. "Eu amo esse casal!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Sheron Menezzes publicou para lembrar da sua cerimônia de casamento: