Repórter da Record TV se casa com produtora da Globo: 'Agora é oficial'

Repórter da Record TV, Lorena Coutinho celebra o seu casamento no civil com Natália Daumas, que é produtora da Globo

A repórter Lorena Coutinho, da Record TV, está casada! Ela oficializou o casamento com a produtora Natália Daumas, que trabalha no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, em um cartório no último sábado, 18.

Nas redes sociais, Lorena mostrou as fotos de quando assinaram a união civil. “Agora é oficial: casadas no civil. O amor sempre vende”, disse ela na legenda do post.

Com a notícia do casamento, elas viraram assunto nas redes sociais e ficaram surpresas. “Não imaginávamos a repercussão e ficamos muito, muito felizes. Para além da divulgação do casório, a visibilidade da comunidade LGBTQIAPN+. Nós sempre existimos e vamos continuar lutando por nossos direitos!”, contou.

As duas se conheceram quando trabalhavam juntas na Record TV. Elas devem realizar uma festa de casamento em abril deste ano.

