Rapper Delacruz se casa com irmã da ex-BBB Maria em cerimônia ao ar livre

O rapper Delacruz celebra o seu casamento com Gabriela Andrade, que é irmã da ex-BBB Maria, em cerimônia ao ar livre na religião umbanda

O rapper Delacruz está casado! Ele se uniu com Gabriela Andrade, que é irmã da ex-BBB Maria, em uma cerimônia ao ar livre na última quinta-feira, 14. A celebração aconteceu na religião Umbanda e ainda teve o batizado dos filhos deles, Lucas e Helena.

Nas redes sociais, a noiva mostra as fotos da celebração religiosa e ainda falou sobre a data especial na vida do casal. "Eu estou a exatos 15 minutos tentando escrever alguma coisa, mas é difícil, parece um sonho… Eu casei na minha religião, me batizei, e batizei meus filhos. Nem nos meus melhores e maiores sonhos eu imaginei viver esse momento. Eu casei com o amor da minha vida com as bençãos de todos os Orixás e as energias presentes. Hoje foi o melhor dia da minha vida… isso aqui não é nem 1% do que aconteceu hoje. Gratidão a TODOS, gratidão ao nosso pai Oxalá, minha mãe Iemanjá. Que nosso amor seja sempre abençoado @delacruzoriginal, pra sempre. Helena, que sua mãe Iansã esteja sempre com você. Lucas, que sua mãe Oxum esteja sempre com você. Gratidão a todos que tornaram meu sonho realidade, principalmente @luzterapias7 e @malucake2020, eu amo vocês. Enfim, casada e batizada nas águas sagradas e na minha religião que eu bato no peito e tenho orgulho. A Umbanda é paz e amor", escreveu ela.

Por sua vez, Delacruz compartilhou o post da esposa nos stories do Instagram e também se declarou. “Que felicidade! Me casei com o amor da minha vida. Energia indescritível neste dia que jamais esqueceremos”, disse ele.

Os noivos foram alvos de comentários maldosos

Logo depois de revelar o casamento publicamento, a noiva Gabriela Andrade contou que foi alvo de comentários maldosos e intolerância religiosa. Tanto que ela fez um desabafo sobre a situação.

"Acordei e não entendi nada, tudo isso tomou uma proporção absurda. Estou recebendo inúmeras mensagens de carinho, ao mesmo tempo, lendo muitos comentários com ataques totalmente intolerantes. Fico muito triste com tamanho julgamento, não fiz mal nenhum aos meus filhos, eles estão radiantes. Perguntei hoje aos dois se eles gostaram de ontem e eles amaram. Fui batizada na igreja católica com meses, fui católica até meus 18 anos, praticamente pressionada e não me sentia bem, não era feliz e não culpo a igreja, realmente não me via ali", disse ela.

E completou: "Hoje me sinto feliz e completa. A umbanda, os Oriás e os guias me ajudaram a sair do meu pior momento da vida. Sou grata a Deus e aos Oriás sempre. Sou grata a todas as pessoas que cuidam de mim espiritualmente. Espero que um dia o mundo entenda que ninguém é igual, minha escolha não é a sua escolha. Meus filhos são abençoados demais, casei com o amor da minha vida. Intolerância religiosa é crime e se meter na vida alheia é falta do que fazer. Respeitem o próximo".