Passeando de barco, Sheron Menezzes aproveita despedida de solteira com as amigas

Noiva, Sheron Menezzes convoca as amigas para curtir fim de semana de festa em barco para sua despedida de solteira

Redação Publicado em 21/03/2022, às 15h51

Nesta segunda-feira, 21, Sheron Menezzes (38) agitou as redes sociais ao compartilhar registros de sua despedida de solteira!

A atriz convidou as amigas para passar o fim de semana passeando de barco, bebendo e festejando antes do casamento com Saulo Bernard.

“Dia desses eu ouvi assim: curta cada momento antes da sua festa de casamento porque ela passa muito rápido… Aproveite ser noiva! E desde então tenho aproveitado tudo! Provas de vestido, escolha de bolo, doces, madrinhas, padrinhos… Estou aproveitando tanto que não poderia faltar uma ‘despedida de solteira’”, escreveu ela na legenda do post.

“E não me interessa se já sou casada há 10 anos… Quero curtir todos os momentos possíveis… E foi incrível! Agora só vou postar as fotos mais comportadas pra vocês verem que bonito, e depois posto as outras pra vocês verem que beleza! Eu estou tão feliz! Já quero renovar os votos pra despedir de novo! Brigada por cada segundo!”, completou a artista.

O pedido de casamento aconteceu recentemente, durante uma viagem paradisíaca em família pelos Lençóis Maranhenses, que contou com a presença do herdeiro do casal, Benjamin (4).