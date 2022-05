Noiva de Lula usará vestido de Helô Rocha no casamento

Estilista da noiva do ex-presidente Lula será Helô Rocha. Saiba quem também usou looks da estilista no dia do casamento

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 16h19

O dia do casamento do casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (76) com a socióloga Rosângela da Silva (55), a Janja, está chegando. Eles vão oficializar a união na próxima quarta-feira, 18/05, em São Paulo, e a noiva escolheu um vestido confeccionado pela estilista Helô Rocha (41) para o grande dia.

Segundo o site UOL, a noiva usará um vestido longo, em organza, na cor off white e com bordados feitos por bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte. O look deverá contar uma história em seu bordado, mas os detalhes ainda são mantidos em segredo.

A estilista Helô Rocha já fez vestidos para famosas brasileiras. Ela fez os looks de Isis Valverde (35), Preta Gil (47) e Mariana Goldfarb (32) para seus casamentos.

Relembre os vestidos de noiva das famosas que Helô Rocha já fez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)