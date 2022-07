Mãe de Viih Tube é pedida em casamento em viagem nas Maldivas

Ex-BBB Viih Tube comemora o noivado de sua mãe, Viviane Tube, durante viagem para as Ilhas Maldivas: 'O amor é lindo'

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 11h46

Mãe da ex-BBB Viih Tube, a influenciadora digital Viviane Tube ficou noiva durante a viagem para as Ilhas Maldivas. Ela foi surpreendida com um pedido de casamento do seu namorado, Enrico Degan, em um passeio ao ar livre.

Nas redes sociais, Viviane demonstrou a sua emoção com o momento romântico. “Momento incrível que estou vivendo, ao lado da pessoa que me fez ver a vida com mais amor! Me sinto completa e feliz! Digo sim e mil vezes sim! Um amor pra toda vida”, disse ela.

Viih Tube também comemorou o noivado de sua mãe. “Eu amo vocês! Obrigada por fazer minha mãe tão feliz Enrico, o amor é lindo, e foram vocês que me fizeram acreditar nisso”, escreveu ela nos comentários.

Mãe de Viih Tube mostra fotos do pedido de casamento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Di Felice (@viviane.tube)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!