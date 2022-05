Luigi Baricelli revela seu casamento espiritual com Andreia Baricelli

Luigi Baricelli abre álbum de fotos do seu casamento espiritual com Andreia Baricelli na Chapada dos Veadeiros

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 11h23

O ator Luigi Baricelli celebrou o seu amor com a esposa, Andreia Baricelli, em uma nova celebração de casamento. Após muitos anos do casamento no civil, os dois realizaram uma cerimônia espiritual durante uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

O casal define o momento da cerimônia perto da natureza como o início de um novo ciclo na vida deles. “Há 14 meses, eu trouxe a Andreia para a nossa jornada das almas aqui na Chapada dos Veadeiros. 14 meses depois viemos encerrar um ciclo e começar o outro”, disse ele à CARAS Digital.

Inclusive, ele garantiu que não é uma renovação de votos de casamento. “Isso aqui é o fechamento de um ciclo de um casamento, de uma forma de casamento que ficou atrás, para uma nova forma de casamento agora no novo ciclo, que é um casamento das almas”, declarou.

Luigi e Andreia estão casados há 30 anos e são pais de Vittorio e Vicenzo. Ele também é pai de Rubia, fruto de um relacionamento anterior.

Fotos do casamento espiritual de Luigi Baricelli e Andreia Baricelli:

Crédito das fotos: Cineasta Samuel