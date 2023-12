Jogador do Vasco, Lucas Piton abre álbum de fotos do casamento luxuoso

O jogador de futebol do Vasco Lucas Piton revela que se casou com Paula Luise em cerimônia romântica e luxuosa, e exibe as fotos do grande dia

O jogador de futebol Lucas Piton, que joga pelo Vasco, está casado! Na última terça-feira, 26, ele oficializou a união com Paula em uma cerimônia luxuosa em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Os dois celebraram o casamento com um casamento com estilo romântico em uma igreja e reuniram os amigos e familiares para uma festança em uma casa de festas. A festa teve decoração com flores brancas, cristais, orquídeas, velas e doces também feitos em tons claros.

Nas redes sociais, o noivo compartilhou fotos e vídeos da cerimônia, da festa e também dos preparativos. “Nossa família se inicia agora”, disse ele na legenda.

Outro casamento: Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram no civil

A influenciadora digital Maíra Cardi e o empresário Thiago Nigro se casaram no civil no último domingo, 24. Em suas redes sociais, o casal anunciou que eles celebraram novamente sua união, meses após a sua grande cerimônia de casamento, ao assinarem o compromisso no papel.

Com roupas temáticas de Natal, os dois se casaram com direito a decoração temática da época do ano, uma linda sessão de fotos e a presença da filha de Maíra, Sophia Aguiar, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar. No Instagram, eles anunciaram que estavam se casando com comunhão total de bens.

Em seu perfil oficial do Instagram, Thiago, também conhecido como Primo Rico, compartilhou as fotos da ocasião e explicou a escolha do casal. "Ontem nos casamos no civil. Ao casar, você assina um papel. No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar. Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro?", iniciou ele na legenda da publicação.

Após explicar os tipos de regime de casamento, o coach falou sobre o seu ponto de vista sobre a comunhão de bens. "Se eu acredito no casamento, não estaria eu tomando uma decisão de negócios ao me preparar para um plano B em caso de problemas? Faria algum sentido eu entregar meu corpo, mente e alma para outro, mas não meu dinheiro? (...) Erros acontecem, somos humanos e pecadores, estamos longe de sermos perfeitos, mas se você crê no que está escrito, e as palavras que saíram de sua boca ao casar são verdadeiras, não trate seu casamento como um negócio", explicou.

Por fim, ele anunciou a sua decisão a todos. "Eu decidi casar em comunhão total de bens, não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil - e carregada de julgamentos. E em primeiro lugar, estou respeitando um princípio (que é bíblico). Se um tropeçar, há quem o segure. Nunca esqueça!", finalizou Thiago.