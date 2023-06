Jogador Bruno Guimarães dá festão de casamento após cerimônia no Cristo Redentor

Jogador da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães exibe detalhes da segunda cerimônia de casamento com Ana Lídia

O jogador de futebol da Seleção Brasileira Bruno Guimarães oficializou a união com a nutricionista Ana Lidia aos pés do Cristo Redentor na semana passada. Mas as comemorações não pararam por aí! O atleta deu um festão de casamento no último sábado, 10, e compartilhou alguns detalhes da segunda cerimônia pelas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bruno dividiu registros do dia especial, que aconteceu em um espaço de eventos que contempla parte da Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Com uma cerimônia a céu aberto, o jogador trocou as alianças com a esposa pela segunda vez, rodeado de amigos e familiares.

Entre os registros, foi possível notar alguns detalhes da festa, como a decoração floral luxuosa na mesa do bolo, além das vestes do casal: Bruno elegeu um terno cinza para a ocasião, enquanto Ana escolheu um vestido branco tradicional com uma cauda longa e um aplique de flores na região dos ombros. O filho do casal, Matteo, também aparece entre os cliques.

Na legenda da publicação, Bruno se derreteu por Ana: "Ainda sem palavras por ontem! Gratidão a tudo e a todos. Obrigado a todos os presentes que ainda fizeram essa tarde/noite ainda mais especial. Te amo minha esposa, isso é só o começo de muitas coisas que estão por vir!”, o jogador declarou.

Vale lembrar que além de atuar no meio-campo da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães também joga no clube de futebol inglês, o Newcastle.

Jogador Bruno Guimarães se casa no Cristo Redentor:

Na última quarta-feira, 7, Bruno Guimarães, que já jogou na Seleção Brasileira de Futebol Masculino, se casou oficialmente com a nutricionista Ana Lidia. O casal trocou as alianças pela primeira vez com uma cerimônia intimista aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Confira detalhes da celebração!