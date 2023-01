Jenny Miranda não chamou a filha, Bia Miranda, para seu casamento

Jenny Miranda revela o motivo para não ter chamado Bia Miranda e Gretchen para o seu casamento em Las Vegas, nos Estados Unidos

A influenciadora digital Jenny Miranda decidiu não convidar a filha, Bia Miranda, e a mãe de consideração, Gretchen, para o seu casamento com Fabio Gontijo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela contou que não selou a paz com as duas por enquanto.

“Essas pessoas não existem para mim. Quem eu gostaria que estivesse presente neste momento especial comigo era só o Enrico e não deu para trazer ele, porque não deu tempo de tirar o visto dele. Mas o meu filho vai estar no casamento de março. Ele vai ser o pajem e levar minhas alianças”, disse ela à revista Quem, citando o filho caçula, de 4 anos.

Jenny vai se casar em Las Vegas neste final de semana e vai transmitir tudo pelas redes sociais. Em março, ela e o noivo vão fazer uma nova festa de casamento no Brasil.

Jenny Miranda aparece sem roupa em foto com o marido

A influenciadora digital Jenny Miranda apareceu completamente sem roupas em foto com o noivo, o dermatologista Fabio Gontijo. Os dois apareceram abraçados em uma foto ousada e esconderam a intimidade com desenhos de faixas. Jenny contou que compartilhou a foto de nude após perder uma aposta no período da Copa do Mundo.

“Pois é, como vocês já sabem, eu e meu noivo perdemos uma aposta com alguns casais de amigos, em um bolão, sobre o primeiro jogo do Brasil na Copa. Os perdedores deveriam postar uma foto, nus, nas redes sociais. Como promessa é dívida, estamos pagando a nossa! Tá pago”, disse ela.