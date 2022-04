Jennifer Lopez revela como foi o pedido de casamento feito por Ben Affleck

A cantora e atriz contou como ocorreu o pedido do de casamento de Ben Affleck que aconteceu no último sábado

Nesta terça-feira, 12, Jennifer Lopez (52) revelou em uma newsletter como foi o pedido que casamento feito por Ben Affleck (49) que aconteceu no último sábado, 9.

"Sábado a noite, quando eu estava no meu lugar favorito na Terra (no banho de banheira), meu lindo amor se ajoelhou e me pediu em casamento. Fui pega totalmente desprevenida e apenas olhei nos seus olhos sorrindo e chorando ao mesmo tempo colocar em minha cabeça que depois de 20 anos tudo estava acontecendo de novo", contou a cantora.

Ben Affleck e Jennifer Lopez ficaram noivos há quase 20 anos e o noivado terminou em 2004. "Nós somos pessoas muito sortudas. Que tivemos uma segunda chance no amor verdadeiro", refletiu Lopez.

A cantora ainda contou sua reação ao pedido do ator. "Eu estava literalmente sem palavras e ele disse 'isso é um sim?' E eu disse SIM é claro que é um SIM".

Na newsletter, a artista ainda mostrou seu anel de diamantes verde e revelou porque amou a joia: "Verde sempre foi minha cor da sorte e agora, com certeza, sempre será".

