Filha da ex-Paquita Andrea Sorvetão se casa com vestido luxuoso

Filha da ex-Paquita Andrea Sorvetão exibe detalhes de como foi o seu casamento ao ar livre e com vestido de noiva luxuoso

Filha da ex-Paquita Andréa Sorvetão, Giovanna Antiório, de 25 anos, está casada! Ela subiu ao altar com o diretor de fotografia Guga Dannemann na última segunda-feira, 27, em uma cerimônia ao ar livre.

Os dois organizaram uma festança no Rio de Janeiro para reunir os amigos e familiares na hora de celebrar o amor deles. Para a grande noite, a noiva usou um vestido sofisticado e no estilo de princesa, com direito a uma saia longa e volumosa. Por sua vez, o noivo apareceu com um terno claro.

A mãe da noiva optou por um vestido vermelho e esbanjou simpatia ao ver a filha se casando. Vale lembrar que Giovanna é fruto do casamento de Andréa com o cantor Conrado, com quem ela também teve Maria Eduarda, de 16 anos.

O noivado de Giovanna e Guga foi anunciado pela ex-Paquita nas redes sociais em junho de 2022. “E a emoção rolando solta aqui em casa. Nossa Gigi, minha primogênita, noiva. Alegria em nossos corações e imagina nos deles. Parabéns Gi e Guga. Deus abençoe cada vez”, disse ela na época.

Andréa Sorvetão falou que perdoou Xuxa

A ex-paquita Andrea Sorvetão disse que perdoou Xuxa Meneghel após ser totalmente excluída de seu documentário. Mesmo afirmando que ficou chateada com a situação, ela disse que não guarda mágoas da loira.

“Fiquei muito chateada. Se você é meu amigo pessoal, quando você vê algo ruim você vai vir falar direto comigo, algo que possa me prejudicar”, declarou ela em entrevista exibida pelo Fofocalizando nesta quinta-feira, 10.

Sorvetão afirmou que o público também sentiu muito a sua falta na produção. “Acho que as pessoas sentiram muito mais a minha falta, o público. Eu não sabia que ia ter, não sabia nada, não fui convidada. E está tudo bem sabe por quê? A dona da festa convida quem ela quer para a festa dela", declarou.

Mesmo chateada, ela deixou as portas abertas para uma reconciliação. “Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Eu não guardo mágoa”, avisou ela durante a conversa exibida pelo programa.