Ex-A Fazenda Lipe Ribeiro anuncia seu casamento com Andressa Castorino

Ex-A Fazenda Lipe Ribeiro se casa no civil com Andressa Castorino: ‘Do nosso jeitinho e sem contar para quase ninguém'

O influenciador digital e ex-A Fazenda Lipe Ribeiro está oficialmente casado! Nesta semana, ele se casou no civil com a noiva, Andressa Castorino. Os dois mostraram um vídeo da ida ao cartório para assinarem os documentos da união.

No vídeo, eles mostraram seus looks em tons claros, o look do filho, a ida ao cartório e a confraternização com os amigos e familiares após a união.

"Casamos. Oficializamos, do nosso jeitinho e sem contar pra ninguém quase hehe nosso amor não é de hoje e vai ser pra sempre, nós 3 (por enquanto)! Amo nosso jeito, nossa vida e nossa família. Minha eterna parceira e mulher, agora esposa! Te amo. Enfim, casados!", disse ele.

Nova casa do Lipe Ribeiro

Lipe Ribeiro comprou uma casa nova ao lado da namorada e contou a novidade para os seguidores. Em postagem no Instagram, o influenciador posou na frente do imóvel com Andressa Castorino e o filho Dom, de três meses. O casal assumiu o romance publicamente em novembro do ano passado.

"Aff, que alegria! Obrigada, meu Deus, por tantas coisas boas! Te amamos muito, amor!", declarou-se a criadora de conteúdo. Lipe também fez um clique na escadaria dentro da residência, que ainda está vazia sem nenhuma mobília. Na legenda, o apresentador celebrou a conquista.

"É realidade! A nossa casa. Não tenho palavras para descrever esse sentimento, temos a nossa casa. Do jeito que sempre sonhei poder proporcionar pra minha família, não foi fácil, não é fácil, e é só o começo do que posso e vou fazer por vocês, é tudo pra você, meu filho. Nossa casa própria", escreveu.

Nos comentários, Lipe recebeu mensagem do ator Felipe Titto. "Que Deus siga abençoando muito vocês!", desejou. "Deus abençoe", acrescentou Jonas Sulzbach. "Deus abençoe vocês", falou Lucas Guedez. "Tudo de lindo para vocês, fofinhos", disse Luiza Martins.