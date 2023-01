Ela cresceu! Atriz de 'Pequena Miss Sunshine' se casa aos 26 anos

A atriz Abigail Breslin, de 'Pequena Miss Sunshine', exibe foto de sua festa de casamento e diz: 'Casei com meu melhor amigo'

A atriz Abigail Breslin (26), que fez sucesso em vários filmes durante a infância, como 'Pequena Miss Sunshine', está casada! Ela oficializou o seu casamento com Ira Kunyansky no dia 28 de janeiro de 2023.

Nas redes sociais, a estrela mostrou uma foto dos dois comemorando o casamento na festa ao lado dos amigos e familiares. Ela apareceu deslumbrante ao usar um vestido de noiva clássico da grife Simin Couture. “Casei com meu melhor amigo”, disse ela na legenda.

Antes disso, a artista mostrou uma foto do seu anel de noivado e a aliança de casamento em sua mão. “Sua garota se casou”, escreveu.

Os dois ficaram noivos em fevereiro de 2022. Eles estão juntos desde 2017.

Abigail Breslin começou a carreira artística aos três anos de vida ao fazer comerciais de TV. Aos 5 anos, ela fez o seu primeiro filme, chamado Signs, em 2002. Aos 10 anos, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Pequena Miss Sunshine. Além disso, ela atuou em filmes como Definitely, Maybe, Sem Reservas, Zombieland, Rango e The Call.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Abigail Breslin/SOPHOMORE (@abbienormal9)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ira Kunyansky (@richruski)