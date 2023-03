É oficial! Viih Tube e Eliezer se casam no civil: 'Meu marido'

Grávida pela primeira vez, Viih Tube anuncia que se casou no civil com Eliezer e mostra fotos do momento em que assinaram os papeis em casa

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube e o ex-BBB Eliezer estão oficialmente casados! Os dois celebraram o casamento civil nesta terça-feira, 21, no apartamento deles. Os dois anunciaram a união com recados nas redes sociais nesta noite e falaram sobre a alegria do momento especial.

"Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido. Fico lembrando do dia que casamos no rock in rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto! As vezes fico só olhando pra você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro! E não pensem que futuramente não vamos ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa", disse ela.

Por sua vez, Eliezer comemorou: "5/5/22 - “quero te beijar”. 22/5/22 - “dorme aqui”. 16/8/22 - “namora comigo?”. HOJE, 21 de março de 2023 - “casamos!”. Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, tanta gente falou tanta coisa sem saber. Tanto isso, tantos aquilo… Mas o mais importante, tanto amor. Tanta coisa que construímos, que evoluímos, tanta coisa que já vivemos e o mais louco… só estamos começando meu amor, minha amiga, minha mulher… minha esposa. Te amo Vitória Tube do Carmo".

Os dois esperam o nascimento da primeira filha, Lua.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli 🐷 (@eliezer)

Viih Tube e Eliezer relembram a descoberta da gravidez

Em entrevista na Revista CARAS, Viih Tube e Eliezer contaram sobre a surpresa ao descobrirem que vão ser pais. “Foi inesperado, mas sempre quis ser mãe cedo. É diferente sonhar e viver o seu sonho. Tive muitas inseguranças. Mudou o sentido da minha vida. Hoje, todas as minhas decisões são para Lua e para a nossa família”, aponta a influencer.

Se ser mãe sempre foi um sonho para Viih, a história de Eli é bastante diferente. “Eu não sabia que queria viver isso até viver. Agora, fico pensando por que levei tanto tempo. Nunca me imaginei pai e sempre achei que ser pai fosse atrapalhar meu estilo de vida, que eu fosse perder a liberdade. Achei que não poderia fazer mais as coisas que faço hoje. Mas não tinha ideia da dimensão do sentimento que é e como isso supera tudo”, pondera o ex-brother. “Mudou tudo. Eu virei manteiga derretida, choro por qualquer coisa. É muito louco amar alguém que você não sabe quem é e nem nunca viu”, reflete ele.