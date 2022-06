Dani Souza manda recado para Dentinho: 'Juntos até o final!'

Dani Souza celebra os 10 anos de casamento com declaração especial e relembra fotos do dia da união

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 17h58

A influenciadora digital e ex-Panicat Dani Souza (41) celebrou o seu aniversário de casamento com o jogador de futebol Dentinho (33) nesta quinta-feira, 9. Ela fez um post especial nas redes sociais para comemorar a data da união do casal e aproveitou para declarar o seu amor.

Dani relembrou as fotos do grande dia do casamento, que aconteceu há 10 anos, e falou sobre a parceria deles na vida.

"Hoje completamos 10 anos de casados. Agradecemos primeiramente a Deus, por nos fortalecer e guardar nosso relacionamento durante todos esses anos. Temos lindas histórias e uma linda família. Que venham mais e mais anos. E como prometido, estaremos juntos até o final! Amo você", disse ela.

Dani e Dentinho são pais de três crianças: Bruno Lucas (9) e as gêmeas Sophia (8) e Rafaella (8).

Fotos do casamento de Dani Souza e Dentinho: