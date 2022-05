Convite de casamento de Lula e Janja tem frase de música famosa

Lula e Janja usam frase de música dos Tribalistas no convite do casamento, que acontece na noite desta quarta-feira, 18

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 18h15

O grande dia do casamento do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (76) com Rosângela Silva (55), a Janja, chegou e os detalhes estão sendo revelados. Os noivos capricharam na escolha do convite de casamento.

Eles escolheram um convite luxuoso e um detalhe rouboua cena: uma frase de uma música. De acordo com o jornal Extra, os noivos escolheraram um trecho da música Alianças, do grupo Tribalistas, para ilustrar o convite. A frase diz: “Ninguém mais feliz que eu e você”.

O casamento de Lula e Janja acontece na noite desta quarta-feira, 18, em São Paulo. A cerimônia luxuosa deverá contar com cerca de 200 convidados, incluindo personalidades da política e do meio artístico. A lista de convidados conta com Gilberto Gil, Chico Buarque e Dilma Rousseff.

Selfie dos noivos Lula e Janja

Mais cedo, Janja celebrou o dia do casamento com uma selfie ao lado de Lula no Twitter. Ela disse: "Ninguém mais feliz que eu e você. Hoje é dia de celebrar o nosso amor. Que o vento venha nos abençoar e carregar todo mal para longe de nós!!".