Camilla de Lucas rebate crítica de Sonia Abrão ao seu vestido de noiva

Sonia Abrão faz crítica para detalhe do vestido de Camilla de Lucas e a ex-BBB responde na lata

A ex-BBB e influenciadora digital Camilla de Lucas (28) agitou as redes sociais ao responder à crítica que recebeu da apresentadora Sonia Abrão (59) ao seu vestido de noiva. Ela se casou no último final de semana com Blecaute e usou um vestido de noiva clássico, mas com uma fenda na perna. A comunicadora criticou o uso da fenda e a noiva rebateu.

Em seu comentário, Sonia Abrão disse: “Eu não consigo ver, sensualizar com o vestido de noiva. Eu acho que o momento não casa. Não é o decote, é a história da fenda. É noiva mostrando coxa, que que uma coisa tem a ver com a outra?”.

Então, Camilla respondeu pelas redes sociais e alfinetou a apresentadora. “Imagina casar com quem não tem caráter e falar ao vivo com assassino pra ter ibope. Espiritualizada é ela”, escreveu na web.

Logo depois, a ex-BBB completou: "E outra, ninguém é obrigado a gostar do meu vestido. Mas meu casamento não foi na igreja, não teve cerimônia religiosa e eu sei segurar fenda sem ficar vulgar.

E no mesmo mês em 2022 uma parente da bonita casou de decote profundo na igreja e ela fez post achando lindo. Nao tem lugar de fala pra julgar a espiritualidade de ninguém. Da um tempo!".

Antes disso, Camilla de Lucas já tinha contado mais detalhes sobre o seu vestido de noiva nas redes sociais. Ela contou que escolheu o modelo sozinha e não quis opinião de amigos e familiares na hora de escolher o look.

“Não quis ajuda nem opinião de ninguém era o meu casamento e só a minha opinião e vontade bastava nesse dia. Não quis levar mãe nem amiga. Estava segura e feliz! Saiba noiva, se o casamento é seu quem deve escolher é você. Para mim não faz sentido alguém escolher algo no dia mais especial da minha vida”, afirmou.

E completou: “Várias pessoas acharam que eu ia usar um modelo sereia. Acho lindo, mas gosto de me jogar até o chão e o sereia é grudado no corpo. Não queria dar close na festa, e também não queria gastar um dinheiro e mostrar o vestido só por 30 minutos. Usei um só! Vestido branco todo sem detalhe tá na moda, mas não queria fazer o que todos estão fazendo”.

