Britney Spears deverá se casar nesta quinta-feira com Sam Asghari

Britney Spears vai oficializar seu casamento com uma cerimônia intimista em Los Angeles

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 10h15

A cantora Britney Spears (40) e o noivo, Sam Asghari (28), vão celebrar o casamento nesta quinta-feira, 9, informou o site da revista People. De acordo com fontes da publicação, os dois vão se casar em uma cerimônia intimista, com apenas 60 convidados, que fazem parte do círculo mais íntimo deles.

A celebração deve acontecer em Los Angeles e a noiva deve usar um vestido da grife Versace.

O relacionamento de Britney Spears e Sam Asghari

Vale lembrar que Britney e Asghari se conheceram nos bastidores de um clipe dela em 2016 e demoraram alguns meses para se reencontrarem. Na época, ela gostou dele e tomou a decisão de ligar e começar uma conversa. Desde então, eles estão juntos e ficaram noivos há 9 meses, quando ele deu um anel de diamante para ela.

Inclusive, ele a apoiou durante a batalha dela na justiça para reconquistar sua independência em todos os setores da vida. Na época, ele disse que não iria medir esforços para ajudá-la em tudo o que ela quiser realizar.

Nos últimos meses, os dois deram pistas nas redes sociais de que estavam organizando a festa de casamento. Ela chegou a mostrar uma imagem de um véu de noiva, mas não revelou quando a união iria acontecer.

A cantora já é mãe de dois meninos, Sean Preston (16) e Jayden James (15), frutos do relacionamento com o ex-marido, Kevin Federline.

Aborto de Britney Spears

A cantora Britney Spears chegou a engravidar do seu primeiro filho com o noivo Sam Asghari, mas perdeu o bebê poucas semanas após anunciar a gestação. "É com a mais profunda tristeza que temos que anunciar que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Este é um momento devastador para qualquer pai. Talvez devêssemos ter esperado para anunciar até que estivéssemos mais adiantados, mas estávamos muito animados para compartilhar as boas notícias", falou sobre ter contado logo no início da gestação.

"Nosso amor um pelo outro é nossa força. Continuaremos tentando aumentar nossa linda família. Somos gratos por todo apoio. Pedimos gentilmente privacidade durante esse momento difícil", escreveu para os fãs.