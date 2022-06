Atriz de musicais Sara Sarres se casa em São Paulo e é acompanhada por Miguel Falabella ao altar

A estrela de musicais Sara Sarres se casou com o médico Attilio Galhardo em São Paulo e foi levada ao altar por Miguel Falabella

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 20h55

Nesta quinta-feira, 9, a atriz de musicais Sara Sarres se casou com o médico Attilio Galhardo em cerimônia realizada em São Paulo.

No casamento realizado na Paróquia Santa Teresinha, Sara foi levada ao altar pelo ator Miguel Falabella. “Ele sempre me acolhe e eu não poderia pensar em ninguém mais significativo para estar do meu lado e honrar esse lugar especial que seria do meu pai – que é insubstituível- do que ele”, contou a noiva para a revista Quem.

Sara conheceu Miguel em 2001 quando fazia o musical Os Miseráveis em São Paulo. Logo depois, o ator estava dirigindo a peça Godspell e chamou a atriz para participar da produção.

Em março deste ano, Sara e Attilio realizaram a união civil em um festa intimista que contou com os rituais da cerimônia das areias e cerimônia da luz.

Confira aqui fotos da cerimônia!

Fotos: Andy Santana / AgNews