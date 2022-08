Apresentador Rafael Pessina, do Melhor da Tarde, se casa em noite luxuosa

Rafael Pessina, um dos apresentadores do programa Melhor da Tarde, oficializou seu casamento com Talira Manñes, em Mairiporã

O apresentador Rafael Pessina, do programa Melhor da Tarde, da Band, está oficialmente casado! Ele celebrou o seu casamento com Talira Manñes no último final de semana com uma cerimônia luxuosa em Mairiporã, na Serra da Cantareira.

As fotos da celebração foram compartilhadas pelo casal nas redes sociais. Nas imagens, Rafael revelou que usou um terno vermelho para o seu casamento, enquanto a noiva apostou no tradicional vestido branco.

“O melhor dia das nossas vidas! Muito obrigada a todos que, juntos, transformaram nosso sonho em realidade! Estava tudo lindo, perfeito, impecável e incrível”, disseram na legenda do post.

Veja as fotos do casamento de Rafael Pessina:

