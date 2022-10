Zezé Di Camargo se declara para a filha Wanessa Camargo: ‘Já te vi renascer várias vezes’

Após show icônico, Wanessa Camargo recebe declaração do pai, Zezé Di Camargo, pelas redes sociais

CARAS digital Publicado em 17/10/2022, às 17h50

Wanessa Camargo (39) virou assunto nas redes sociais após retornar aos palcos no dia 15, com um show muito emocionante e icônico. Seu pai, Zezé Di Camargo (60), assistiu a apresentação da filha ao lado do genro, Dado Dolabella (42), e resolveu homenagear a filha pelas redes sociais com um texto carinhoso.

“Eu te vi nascer, mas já te vi renascer várias vezes. Poderia dizer que você é uma fênix, mas acho mais justo dizer que a sua força é característica de uma grande mulher, que você é! Ontem tive o privilégio de te ver mais uma vez no palco, ali estava uma artista completa, impecável e totalmente entregue a sua arte e ao seu público. Orgulho e amor, são as palavras que resumem um pouco do que sinto por você Wanessa, minha filha!”, disse o sertanejo mostrando que sente muito orgulho da filha.

Além de muitos amigos, familiares e artistas que parabenizaram a cantora nos comentários da publicação, Wanessa também respondeu o pai através de um comentário: “Ah meu pai! Você me inspira a fazer melhor, porque para mim você é o maior. Te amo.”

Wanessa recebe declaração de Dado Dolabella no meio de seu show

Mas não foi só Zezé que se orgulhou da filha e resolveu se declarar. Dado Dolabella, que apareceu junto de Wanessa nos bastidores do show, confirmando o romance, também quis expor sua opinião.

Ao longo de todo o show Dado vibrou com a apresentação da amada e deixou um recado através de uma ligação atendida pela cantora no meio da apresentação: “Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora essa mulher fod* que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa (...). Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar a gente com esse gostinho de céu. Shine it on”.