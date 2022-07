Zezé Di Camargo recebe o carinho de Graciele Lacerda na gravação do DVD Rústico

Zezé Di Camargo surge radiante na gravação do DVD do projeto Rústico em São Paulo com a participação da filha Wanessa Camargo e o carinho da noiva Graciele Lacerda

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 10h09

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo (59) viveu uma noite especial na última sexta-feira, 8, ao gravar o DVD Rústico, que é o seu projeto solo. Ele recebeu amigos e familiares em São Paulo para a gravação do projeto, que contou com a participação especial da filha Wanessa Camargo (39).

Além disso, o artista também recebeu o carinho da noiva, a musa fitness Graciele Lacerda (41), com quem trocou beijos e carinhos na frente dos fotógrafos. Para a ocasião, Graciele caprichou na escolha do look. Ela surgiu com um vestido verde com recortes estratégicos e fenda profunda na perna.

Enquanto isso, Wanessa Camargo também surgiu deslumbrante no evento. Ela apareceu com dois conjuntos. O primeiro deles foi um conjunto de top e shorts para a sessão de fotos. Logo depois, ela surgiu no palco com um conjunto bege com brilhos e com a barriguinha de fora.

Veja as fotos da gravação do novo DVD de Zezé Di Camargo:

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Zezé Di Camargo conta sobre o projeto Rústico

Nesta semana, Zezé Di Camargo contou mais detalhes sobre o projeto Rústico, que conta com repertório com 27 canções, sendo 7 inéditas e 20 releituras. "O repertório foi escolhido por mim, tem as sugestões do meu produtor, o Felipe Duram, dicas do meu irmão Emanoel, mas o repertório, principalmente nas regravações, foi de músicas escolhidas por mim”, disse ele, e completou: “Eu gosto de cantar o que me emociona, então este repertório está bem assim. Mesmo as músicas que foram indicadas por outras pessoas são as que me emocionam muito”.

O novo DVD também conta com a participação especial de Wanessa Camargo, filha dele. "Nós gravamos coisas maravilhosas e eu pensei: ‘Pôxa, ter a minha filha como convidada especial no DVD é um presente’. Ela escolheu duas canções, é a única participação que eu tenho no DVD e a intenção foi essa: homenageá-la como a grande cantora que ela é hoje", afirmou ele.