Zezé Di Camargo faz show com ingressos esgotados em São Paulo

Zezé Di Camargo agita os fãs durante show do seu projeto Rústico: 'A recepção tem sido muito boa'

O cantor Zezé Di Camargo se apresentou com ingressos esgotados em uma casa de shows na cidade de São Paulo na noite de quinta-feira (31). O artista agitou seus fãs com os seus sucessos do projeto Rústico, que é o trabalho solo dele.

No palco, ele cantou músicas como Banalizaram, Pedras, Te Vi, Bebi, Fraude, 35 Latas de Cerveja e Vou Ter que Tomar Uma. Além disso, ele também relembrou sucessos da carreira em dupla com Luciano, como É o Amor, Muda de Vida, Pão de Mel e Flores em Vida.

“Estou mostrando o meu projeto Rústico para o Brasil inteiro e a recepção tem sido muito boa, muito grande. Nesta casa, na Vila JK, foi onde gravei um DVD no ano passado, que vai ser lançado em setembro, com show inédito no Vibra São Paulo. E estou falando em primeira mão que vai ter também, além do DVD digital, um box com EP, CD e DVD físico, porque meu público pede muito isso, pois tem fãs que fazem coleção e pedem demais por esses produtos”, afirmou ele.

Fotos: Deivide Corrêa

Graciele Lacerda revela detalhe do relacionamento com Zezé Di Camargo

A musa fitness Graciele Lacerda (42) contou uma história curiosa de sua relação com Zezé Di Camargo (60) para os fãs nas redes sociais. Ela relembrou um detalhe de sua vida que deixou o amado impressionado. Nos stories do Instagram, ela disse que ele se surpreendeu ao ver que ela lava suas próprias roupas e até lava algumas peças na mão. Esse detalhe, segundo ela, foi um dos que fizeram ele se apaixonar por ela.

“Ele tomou um susto. Falou assim: 'Como assim você lavando roupas?'. E eu, mais natural possível, falei: 'Claro que eu lavo roupas, como assim?'. Aí depois de um tempo ele falou que uma das coisas que fez ele se apaixonar mais por mim foi essa minha simplicidade, esse meu jeito de não ter vergonha de falar que estava lavando roupa, pegando ônibus, coisas que para mim eram normais”, disse ela.

E completou: “As pessoas que chegavam perto dele falavam que tinham vergonha disso. Ou ele não vivia mais essa simplicidade na vida dele, então, ele meio que se assustou e aquilo ele achou o máximo”.