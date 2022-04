Zezé Di Camargo estreia sua nova turnê solo "Rústico"

O primeiro show da turnê Rústico aconteceu em Cuiabá e teve todos seus ingressos esgotados

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 21h55

No último sábado, 16, Zezé Di Camargo (59) fez a estreia da sua nova turnê solo! Com o mesmo nome do seu novo EP, Rústico teve seu primeiro show em Cuiabá.

Os ingressos se esgotaram para o show na capital do Mato Grosso e Zezé tocou os hits do seu novo projeto solo, como as canções Banalizam, Fraude e 35 latas de cerveja.

Sucessos cantados com o irmão Luciano (49) também não poderiam faltar, e É o Amor, Muda de Vida e outras músicas agitaram o público.

Mesmo com um novo EP e uma nova turnê solo, Zezé reforça que isso não significa que haverá uma separação da dupla que tem com o irmão.

O projeto Rústico, surgiu em meio a pandemia quando o sertanejo se isolou em uma fazenda em Goiás com a família e assim surgiram as novas canções. "Com a ausência de shows, voltei às origens, levei minha mulher e meus pais para a fazenda. Lá, dia a dia, crescia a vontade de produzir algo com o meu jeito de ser", contou o cantor.

Confira aqui imagens do primeiro show da turnê Rústico de Zezé Di Camargo!

Zezé Di Camargo iniciou uma turnê solo - Foto: Divulgação

Intitulada Rúsitico, a turnê leva o mesmo nome do novo EP de Zezé

- Foto: Divulgação

O primeiro show da nova turnê de Zezé Di Camargo aconteceu em Cuiabá

- Foto: Divulgação

Mesmo fazendo turnê solo, Zezé garante que isso não significa um fim

da dupla com o irmão Luciano - Foto: Divulgação