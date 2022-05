Zezé Di Camargo e Luciano estreiam turnê com Chitãozinho e Xororó

Zezé Di Camargo e Luciano sobem ao palco na turnê '50+30=80, a Festa' e fazem homenagem para Breno Silveira

Os cantores Zezé Di Camargo eLuciano fizeram o show de estreia da turnê '50+30=80, a Festa', que é uma parceria com Chitãozinho e Xororó, no último sábado, 14, em Curitiba. A turnê conta com dois shows com cada dupla mostrando seus grandes sucessos e celebrando as carreiras sólidas na música.

Durante o show, Zezé e Luciano fizeram uma homenagem para o diretor Breno Silveira, que faleceu no final de semana e foi o diretor do filme Dois Filhos de Francisco. Eles cantaram as músicas No Dia Em Que Saí De Casa e É O Amor em homenagem ao diretor e amigo.

Recado de Luciano para Breno Silveira

Nas redes sociais, o cantor Luciano fez uma homenagem para o diretor Breno Silveira, que faleceu no sábado enquanto rodava um filme.

"O poeta cubano José Martí dizia, "Há uma coisa que um homem deve fazer na sua vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro." E o que dizer e sentir quando, além desse triplo legado, você ganha de presente divino um filme?", disse ele nas redes sociais.

"Sim, ter o sonho do seu pai, sua história e da sua família, sob a ótica de um gênio, registrando com maestria cada fase de nossas vidas, com emoções e ações. Esse gênio hoje partiu, com imensurável tristeza, mas deixando o legado de quem fez da arte a sua forma de viver. E se foi num set de filmagem, cenário onde seu olhar transcendeu o seu espaço e tempo, marcando a sua passagem pela Terra. Deus te receba no Céu, querido BRENO!", finalizou.