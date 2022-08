Zezé Di Camargo diz que vê possível amizade entre Zilu e Graciele

Cantor sertanejo, Zezé Di Camargo minimiza polêmica envolvendo seu divórcio de Zilu Camargo e o início do namoro com Graciele Lacerda

30/08/2022

Durante o quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho, nesta segunda-feira, 29, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60) foi questionado pelos jurados que participavam sobre seu casamento, mas minimizou as polêmicas envolvendo seu divórcio conturbado com Zilu Godoi (62) e o namoro com Graciele Lacerda (41).

“Daqui um tempo até a Graciele (Lacerda, sua atual esposa) e a Zilu vão se abraçar e rir do passado”, contou ele, reforçando que todos os seus filhos, Camilla, Igor e Wanessa, gostam da influenciadora.

Com uma separação feita entre diferentes advogados, que a empresária escolheu separadamente, Zezé desabafa. “Foi fácil, ela ficou com tudo e eu fiquei com a culpa”, brincou.

Apesar de todas as confusões, Zilu Godoi chegou a defender seu ex-marido nas redes sociais, afirmando que ele sempre foi família durante os 30 anos que foram casados, com o término acontecendo em 2014.

“O tempo que sobrava, normalmente, ele descansava a voz e a mente. Ele sempre foi família, mas não existia Instagram para eu ficar 24 horas mostrando a rotina familiar que tínhamos”, explicou a empresária há pouco tempo.

Zezé Di Camargo relembra briga de bens que teve com Zilu Godoi

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo abriu o jogo e falou sobre sua separação com sua ex-mulher e mãe de seus três filhos, Zilu Godoi. Durante uma entrevista para o colunista de fofocas Leo Dias, o artista revelou assuntos polêmicos sobre sua vida.

“Pegamos advogado meu e dela e falou: ‘Quanto que tem aí, quanto vocês construíram juntos? Então você quer ficar com isso?’. ‘Não, eu quero ficar com isso’, [apontou uma das partes]. ‘Ah, e você?’, [perguntou o advogado], ‘eu quero ficar com isso aqui’, [disse a outra parte]”, contou como aconteceu a divisão.

Zezé explicou a divisão ao falar de um apartamento em Miami e a famosa fazenda É o Amor. "'Então vamos fazer um balanço de quanto vai ficar para cada um. Se você vai ficar com mais, Zezé, é preciso compensar ela financeiramente ou vice-versa. Vai ficar com apartamento de Miami?’, [disse o advogado]. ‘Vai ficar comigo, eu gosto de Miami’, [disse Zilu]. Aí ficou com ela. ‘E a fazenda?’, [perguntou o advogado]. ‘Eu não quero fazenda, pois dá despesa, eu não vou conseguir tocar’, [disse Zilu] e então eu falei que a fazenda fica comigo e foi assim”, relembrou.