Zé Vaqueiro cancela seus shows após a morte do filho Arthur

Equipe de Zé Vaqueiro anuncia quais shows foram cancelados para respeitar o período de luto do cantor pela morte do seu filho Arthur

O cantor Zé Vaqueiro está recolhido com sua família para enfrentar os primeiros dias do luto pela morte do filhoArthur, que faleceu na segunda-feira, 8, aos 11 meses de idade. Nesta quarta-feira, 10, a equipe do artista comunicou que ele cancelou os shows que estavam agendados para os próximos dias.

Vaqueiro tomou a decisão de respeitar seu momento de dor e só voltará aos palcos em meados em julho.

“Em virtude do falecimento de seu filho Arthur, o cantor Zé Vaqueiro irá se ausentar até o próximo dia 17/07/2024, para ficar ao lado da família neste momento de imensa dor. Seguem os shows que serão cancelados: 11/07 - Malhada de Pedras/BA; 12/07 - Novo Alegre/TO; 13/07 - Araguaracema/TO; 13/07 - Barreira do Campo (Santana do Araguaia)/PA; 14/07 - Pedro Afonto/TO. Agradecemos a compreensão de todos e também o carinho que a família tem recebido”, informaram.

A morte do filho de Zé Vaqueiro

Arthur faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos, que é quando acontece uma deterioração aguda da função de dois ou mais órgãos. O bebê estava internado desde o seu nascimento, em julho de 2023, na UTI por causa da Síndrome de Patau, que é uma condição que causa malformação. Ele chegou a ter alta hospitalar por apenas um dia, mas teve que voltar às pressas ao hospital ao sofrer uma parada cardíaca.

A morte dele aconteceu no dia 8 de julho em um hospital. “Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do pequeno Arthur Siqueira Duarte, ontem, 8 de julho, às 21h45, de disfunção múltipla de órgãos. Filho do cantor Zé Vaqueiro e Ingra, Arthur veio ao mundo no dia 24 de julho do ano passado, e foi diagnosticado com síndrome de Patau. Em maio deste ano, Arthur chegou a ir para casa, depois de nove meses internado, mas infelizmente voltou ao hospital no dia seguinte. Próximo a completar seu primeiro ano, Arthur descansou, mas deixou um legado de amor e fé para seus pais, que foram resilientes e nunca deixaram de acreditar no milagre da vida e no propósito de Deus. Neste momento, expressamos toda nossa solidariedade à família”, informou a equipe do cantor.