Zé Neto exibe o joelho machucado após pagar promessa no Santuário de Aparecida

Sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, anda de joelhos no Santuário de Nossa Aparecida e fica com machucado: 'Vim humildemente agradecer'

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, surpreendeu os fãs ao revelar que andou de joelhos no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, para agradecer. Ele tem a tradição de ir até o local com frequência junto com os amigos, mas, desta vez, não conseguiu fazer a sua procissão e decidiu pagar a promessa de outro jeito.

O artista mostrou um vídeo de quando estava cruzar a passarela do santuário de joelhos. "O mãezinha de Aparecida, esse ano não pude fazer minha romaria, de mula. Então para não passar em branco, vim humildemente somente agradecer, por me dar saúde e ter uma família linda. Por me dar o dom da vida, e a capacidade de levar alegria as outras pessoas. E os machucados não são nada, perto da benção que é ter você intercedendo por nós", disse ele.

Logo depois, ele também exibiu o machucado que ficou em seu joelho. “Ontem foi maravilhoso. Rezei bastante, agradeci, porque nessa altura do campeonato, depois de tudo o que a gente passou nesses últimos dois anos, é só agradecer mesmo”, afirmou ele, que completou: “Vou fazer uma leve observação aqui. Eu acho muito engraçado, tudo o que você posta hoje, você tem que ficar justificando. Todo ano eu vou de burro, esse ano eu só não fui porque não deu tempo. (....) Duro que até descendo de joelho os outros falam ‘Ah, mas colocou joelheira’, mas ninguém vai né? Facinho descer de joelheira, né? Dá uma olhada aí. Vai lá de joelheira também que é facinho. O importante é agradecer. Cada um sabe a fé que tem, cada um expressa da maneira que acha melhor… De burro, de bicicleta, a pé, de moto, de carro…".

Veja as imagens de Zé Neto no Santuário de Nossa Senhora Aparecida:

