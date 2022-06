Zé Neto, da dupla com Cristiano, se afasta dos palcos mais uma vez

Zé Neto dá pausa nos shows e o parceiro, Cristiano, vai seguir sozinho com a agenda de shows da dupla

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 15h52

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, precisou se afastar dos palcos novamente! De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o artista apresentou um quadro de tosse e precisa de um tempo para se recuperar.

Isso porque a tosse acabou prejudicando a sua recuperação das fraturas em três costelas. Assim, ele deverá descansar nos próximos dias. Enquanto Zé Neto está afastado, o parceiro de dupla dele, Cristiano, continuará com a agenda de shows que já estavam marcados.

“Assim que tiver liberação médica, Zé Neto retoma a agenda ao lado do parceiro musical, amigo de infância e gigante na atitude, Cristiano”, informou a assessoria deles.

Zé Neto chegou a anunciar seu retorno aos palcos após as fraturas nas costelas

Há poucos dias, Zé Neto falou sobre as fraturas nas costelas ao contar que estava de volta ao trabalho após o período cuidando da saúde.

"E as costelas? Doendo bastante, mas o desejo de fazer o que amo e, levar alegria as pessoas, nos dá forças pra subir ao palco e fazer o nosso melhor! Estamos de volta, com a graça de Deus. Obrigado a todos pelo carinho e orações", disse ele em um post.