Zé Neto aparece na web após fraturar as costelas

Esposa do cantor Zé Neto, Natália Toscano exibe imagens do marido nas redes sociais e brinca: 'Tá de castigo'

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 19h36

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, está de repouso em casa após fraturar três costelas na semana passada. Ele está em recuperação e passou alguns dias longe das redes sociais. Nesta terça-feira, 7, a esposa dele, a influenciadora digital Natália Toscano, exibiu imagens do marido nos stories do Instagram.

O artista apareceu sentado em um banco na cozinha da mansão da família enquanto esperava a esposa para ir ao médico. “Vocês andam perguntando bastante sobre o Zé. Ele está aqui, de castigo, se recuperando”, disse ela. E ele completou: “Minha vida é só dormir, agora”.

Por fim, Natália contou que ele estará de volta à rotina normal em breve. “Vou levar ele agora no médico para dar um trato. A única que ele pode fazer agora é ficar quietinho e se cuidar. Logo logo ele volta 100% para vocês”, afirmou.

Zé Neto sente dores após fraturas

Segundo o colunista Leo Dia, do site Metrópoles, Zé Neto está tomando remédios contra a dor intensa. A publicação informou que ele está com dificuldades para dormir e já precisou de doses de morfina para aliviar a dor na região das costelas.

Zé Neto percebeu que estava machucado durante uma aula de boxe. Ele foi ao médico e foi diagnosticado com fraturas em três costelas. Desde então, ele cancelou dois shows que iria fazer no mês de junho.