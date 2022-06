Zé Felipe celebra números grandiosos de 'Bandido', após 1 semana de seu lançamento

Zé Felipe comemorou o grande sucesso de Bandido após 1 semana de seu lançamento

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 17h56

Nesta sexta-feira, 24, a canção Bandido, novo hit de Zé Felipe (24) em parceria com MC Mari, está completando 1 semana de lançamento e já conquistou números grandiosos.

Para celebrar esse feito, o sertanejo publicou um vídeo onde aparece dançando o refrão da música, que já viralizou na web, ao lado da colega, Mc Mari e da esposa, Virgínia Fonseca (23), enquanto eles usavam looks elegantes.

Na legenda, ele mostrou os números impressionantes que a canção alcançou em apenas 7 dias: "Bandido em 7 dias: 1 no Spotify Brasil, 45 mil pessoas assistindo a estreia do videoclipe simultaneamente no Youtube, 14 Milhões de Visualizações em 1 semana, 11 Video no mundo mais assistido em 24 horas do dia 17 para 18/06, Aproximadamente 4 Milhões de Plays no Spotify, Média de 2 milhões de views por dia, + de 250 mil criações com a música no TekoTeko, + de 120 mil criações com a música no Reels, 31M de views com a hashtag #BandidoZF no TekoTeko".

É claro que os fãs do artista não perderam tempo e logo passaram a celebrar com ele o feito da música: "Já explodiu!", disse um. "Estourado!", falou outro. "O maior que temos sim!", escreveu um terceiro.

Confira o post que Zé Felipe fez para celebrar os grandes números de sua nova canção, Bandido: