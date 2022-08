Yasmin Santos fala sobre término de relacionamento: ''Primeira vez que sofri na minha vida''

Em entrevista ao The Noite, a cantora Yasmin Santos fala sobre carreira, relacionamento e Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 15h43

Yasmin Santos (24) é a convidada do The Noite na madrugada do dia 4 de agosto. Em conversa com o apresentador Danilo Gentili, a cantora falou sobre carreira, sofrência, sucesso e Marília Mendonça.

A artista comentou sobre o sucesso da música Dói Saber, em parceria com a dupla Hugo e Guilherme. "Uma música maravilhosa, tive a honra de gravar com Hugo e Guilherme", disse.

Questionada sobre as suas composições, ela refletiu. "Eu busco levar para aquilo a minha verdade, o público se identifica com isso, a nossa verdade. Mas também canto o dia a dia da galera, é sempre nesse foco. Gosto musical é muito pessoal. Eu gosto mais de ouvir música que faz sofrer mesmo. Tem uma galera que prefere mais românticas".

Yasmin também comentou se já sofreu muito por amor. "Acho que essa é a primeira vez que sofri na minha vida. Terminei meu relacionamento recentemente e foi a primeira vez que isso aconteceu. Ajuda porque eu estou produzindo bastante coisa vendável, que é o sofrimento nesse caso", contou.

A cantora relembrou o começo da sua carreira, quando o público a comparava com Marília Mendonça, e até mesmo quiseram criar uma rivalidade feminina. "Falavam que eu era gordinha porque queria ser igual a Marília. Que eu estava planejando pintar meu cabelo de loiro. Soltavam coisas do tipo e uma galera sempre jogando ‘ela imita’. Nunca foi isso, acho que cada uma tem sua identidade. Ela era uma pessoa sensacional, como artista indiscutível e, como ser humano, em um minuto de conversa tinha muito a ensinar. Sempre tive medo por isso, por ser minha maior ídola, por eu amar muito toda história que ela construiu. Levantou muitas bandeiras importantes para que eu pudesse estar aqui hoje", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por YAS (@yasminsantosoficial)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!