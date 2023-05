Xororó esbanja romantismo no aniversário de casamento: 'Eterna musa'

Xororó enche a esposa, Noely Lima, de elogios ao comemorar os 42 anos de casamento: 'Muito amor'

O cantor Xororó (65), da dupla com Chitãozinho (69), esbanjou romantismo ao homenagear sua esposa, Noely Lima (62), no aniversário de casamento deles. Nesta terça-feira, 23, os dois completaram 42 anos de união e ele fez questão de celebrar a data publicamente.

Nas redes sociais, ele mostrou uma foto deles durante um passeio de barco e falou sobre a data especial, além de elogiar a amada.

"Hoje 23-05-2023 completamos 42 anos de casados, somando com dois e meio de namoro já são quase 45 de união, cumplicidade e muito AMOR! E você continua sendo minha namorada, minha parceira de vida, minha melhor amiga e minha eterna musa inspiradora. Te amo cada dia mais e mais…", disse ele.

Juntos, Xororó e Noely tiveram dois filhos, Sandy (40) e Junior Lima (39). Eles também são avós de Theo (8), Otto (5) e Lara (1).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xororó (@xororooficial)

Xororó faz homenagem para os netos na árvore de Natal

Em dezembro de 2022, o cantor Xororó encantou ao mostrar que colocou uma homenagem especial para os três netos na árvore de Natal. Ele escreveu os nomes das crianças - Theo, Otto e Lara - em madeira para colocar como enfeite na árvore.

“Tá aí o resultado final do último vídeo do vovô Geppetto! Ficou linda, né? Como vocês estão nos preparativos para as festas?”, disse ele na legenda.