Xanddy responde mensagem da filha, Camilly Victória, após rumores sobre a vida pessoal dela

Xanddy brinca com a filha, Camilly Victória, após rumores sobre uma reação dele a respeito de uma relação da herdeira

O cantor Xanddy mostrou que sua relação com a filha, Camilly Victória, não está abalada após surgirem rumores sobre uma suposta reação dele. Nesta terça-feira, 13, ele fez aniversário e recebeu uma homenagem da herdeira. Rapidamente, ele respondeu para agradecer e ainda fez uma brincadeira com a filha .

No post, Camilly parabenizou o pai. “Aniversário do meu coroa hoje. Te amo, príncipe!”, disse ela. Ao responder, Xanddy brincou: “Meu coroa? Você é que está mais velha, minha filha. Foi dormir cedo”.

A relação de pai e filha virou alvo de rumores nesta semana após uma notícia sobre a vida pessoal dela. De acordo com o colunista Gabriel Perline, do IG, Camilly teria enfrentado uma reação da família ao contar que estaria namorando uma mulher. O colunista contou que o pai dela não teria reagido bem à notícia e a mãe dela, Carla Perez, convenceu o marido a aceitar o relacionamento da filha. Por enquanto, a família não se pronunciou sobre os rumores.

Vale lembrar que Carla Perez e Xanddy vivem nos Estados Unidos com os filhos há alguns anos.

Filho de Carla Perez e Xanddy exibe o corpo musculoso

O jovem Victor Alexandre, que é o filho caçula de Carla Perez e Xanddy e tem 19 anos, ostentou o seu corpo musculoso nas redes sociais no último final de semana. O rapaz mostrou que está com o físico esculpido ao caprichar nas poses em um vestiário para exibir seus braços musculosos, as costas definidas e o abdômen com gominhos.

“Sem dias de folga”, disse ele na legenda. O pai dele elogiou o herdeiro. “Te amo, filhão. Quebra tudo”, comentou Xanddy. E a mãe brincou: “Eu que pari sozinha, viu, Xanddy? Filho, você está brocando, assim não dá para te acompanhar”. A irmã dele, Camilly Victoria, elogiou o rapaz. “Nem posso mais te chamar de irmãozinho. Que orgulho de você”, escreveu.